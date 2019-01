Inflação desce para 0,7% em dezembro

A inflação não descola em Portugal. No último mês de 2018, o índice de preços no consumidor subiu 0,7% face a 0,9% em novembro, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística publicada esta sexta-feira. Inflação média em 2018 foi de 1%, abaixo da registada no ano anterior

A inflação homóloga em dezembro de 2018 foi de 0,7%, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma variação do Índice de Preços no Consumidor inferior à registada em novembro, que terá sido de 0,9%. A inflação homóloga respeita à variação em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Em termos médios, a inflação em 2018 foi de 1%, menos do que a de 1,4% registada no ano anterior. O pico do ano foi registado em julho, com a inflação homóloga em 1,6%.

Eliminando as componentes mais voláteis do índice, relacionadas com os produtos alimentares não transformados e energéticos, a inflação subjacente (como é designada) subiu de 0,5% em novembro para 0,6% em dezembro.

Para permitir comparações na Europa, o INE publica, também, o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor, cuja variação homóloga terá descido de 0,9% em novembro para 0,6% em dezembro.

O INE publicará a 11 de janeiro dados definitivos sobre a inflação em dezembro de 2018.

O Eurostat publica, também, esta sexta-feira as estimativas para a inflação em dezembro na zona euro.