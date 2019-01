Em campo, muda o treinador do Benfica. Na Bolsa ganha o Sporting

Os títulos da SAD do Benfica estão a cair 1,45% esta manhã, numa reação em baixa à demissão do treinador Rui Vitória. Já as ações do Sporting subiram mais de 9% durante a manhã.

Em bolsa, o FCPorto, na liderança do Campeonato Nacional de Futebol, não regista qualquer transação até ao momento.

No mercado de capitais, depois da derrota por 0-2 frente ao Portimonense, o Benfica vê, agora, as ações da sua SAD caírem 1,73%, para 1,7 euros. A SAD benfiquista, que abriu nos 1,73 euros, negociou 250 ações durante a manhã. Na última sessão de bolsa, sexta-feira, os títulos chegaram a ser negociados a 1,85 euros, mas desceram antes do fecho.

Já para o Sporting, o dia é de alta em bolsa e, até ao momento, foram negociadas 801 ações, Sob o impulso do regresso ao segundo lugar do campeonato nacional, depois da vitória por 2-1 com o Belenenses, os títulos da SAD leonina subiram 9,38%, para os 0,70 cêntimos.