CGD vende participação na Inapa por 15,8 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos vendeu a totalidade da sua participação na Inapa ao Estado através da Direção Geral do Tesouro e Finanças

A CGD anunciou a venda de 33% do capital social que detinha na Inapa por 15,8 milhões de euros. A operação foi divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e insere-se no âmbito do plano estratégico do banco público liderado por Paulo Macedo. Esta venda foi feita ao Estado através da Direção Geral do Tesouro e Finanças e o contrato foi firmado a 28 de dezembro, encaixando-se nas exigências da CGD de vender ativos não estratégicos para a sua atividade, esclarece o comunicado.

O encaixe da venda ascende a 15,8 milhões de euros, o que segundo a CGD irá traduzir uma menos-valia estimada inferior a 600 mil euros nas contas anuais de 2018.

A operação de venda traduziu-se na transmissão de 148.8 milhões de ações preferenciais sem direito de voto, representativas de 49,7% do total das ações preferenciais sem voto emitidas e de 33,01% do capital social da Inapa.