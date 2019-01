Venda de banco em Moçambique gera perdas de 3,6 milhões de euros no banco Montepio

O banco Montepio anunciou esta quinta-feira a concretização da venda da participação que detinha no capital do Banco Terra, em Moçambique.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda dos 45,78% que o banco liderado por Carlos Tavares detém no Banco Terra "proporcionou um proveito estimado de 3,2 milhões de euros nas demonstrações financeiras consolidadas de 2018".

A concretização desta operação, prossegue o comunicado "originou a perda de controlo desta subsidiária, de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis, a reciclagem da reserva cambial negativa de 6,8 milhões de euros por contrapartida de resultados do exercício", o que vai gerar perdas nos resultados líquidos do banco Montepio em 3,6 milhões de euros, explica o banco.

O banco aproveita para dizer que "ao nível dos rácios de capital da CEMG, esta operação aportou impactos estimados positivos de 9 pontos base no rácio Core Tier 1 (Common Equity Tier 1) e de 6 pontos base no rácio de Capital Total, em ambos os casos suportados na diminuição dos ativos ponderados pelo risco".