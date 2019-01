Montepio: Tomás Correia confirma apoio a João Ermida para chairman do banco a 27 de dezembro

O nome de João Ermida para chairman do banco Montepio foi no passado dia 27 de dezembro sufragado pela Associação do Montepio, dona do banco junto do Banco de Portugal. Se dúvidas houvesse estão dissipadas quanto a uma eventual tensão do nome proposto. Esta é a mensagem dada através dos comunicados enviados pelas duas entidades.

O esclarecimento por parte da Associação do Montepio, liderada por Tomás Correia que toma esta quinta-feira posse para um novo mandato e do banco do Montepio, presidido por Carlos Tavares, surge no âmbito de eventuais tensões quanto ao processo de escolha e consenso de ambas as entidades quanto ao nome de João Ermida para o cargo de presidente do conselho de administração.

As dúvidas relativas ao nome escolhido ficam agora dirimidas já que no comunicado quer a Associação quer o banco do Montepio referem que a 27 de dezembro, na última quinta-feira, o conselho de administração da Associação, liderado por Tomás Correia "formalizou o acordo à proposta submetida, informando consequentemente o supervisor prudencial".

Nos comunicados enviados pelas duas entidades, pode ler-se que "neste momento decorre, nos termos da lei, o processo de avaliação prévia da pessoa proposta para a função de Chairman do Banco Montepio".

E que por isso se aguarda ainda o veredicto do Banco de Portugal quando ao nome de João Ermida.

"Tendo em conta o prazo adicional concedido pelo Banco de Portugal para acumulação das funções de presidente do conselho de administração e de presidente da comissão executiva pelo atual titular, a Associação Mutualista, através do seu presidente, desenvolveu iniciativas, em articulação com o presidente do Banco, para encontrar e propor um nome para aquela função com respeito pelo prazo referido".

Marcos Borga

Recorde-se que o Banco de Portugal deu até 20 de janeiro para que fosse encontrado um nome para chairman já que Carlos Tavares, presidente executivo do banco não poderia continuar a acumular o cargo de chairman.

Atendendo ao período eleitoral para um novo mandato na Associação Mutualista do Montepio, e ao facto de o prazo para nomeação do chairman ter sido prorrogado até 20 de janeiro, lê-se nos comunicados, "o presidente do MGAM endereçou convite a João Ermida e foi adotado o procedimento de pedido de autorização prévia à respetiva nomeação", assim como "tal pedido foi, como dispõe a regulamentação, devidamente instruído pelo Banco – incluindo o parecer favorável da Comissão de Auditoria – e submetido formalmente ao Banco de Portugal com o conhecimento do MGAM". E, só na última quinta-feira foi formalizado o acordo da Associação do Montepio à proposta. O que aconteceu dias antes da tomada de posse da nova administração da Associação, agendada para a tarde desta quinta-feira.

Os comunicados de ambas as entidades, iguais no seu conteúdo, aproveitam ainda para dar nota que o "Banco Montepio e a Associação Mutualista lamentam que, com intuitos que se desconhecem, sejam postas a circular notícias que põem em causa a idoneidade e honorabilidade de diversas pessoas envolvidas, invocando fontes não identificadas e certamente não autorizadas".