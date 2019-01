Estado formaliza fim da PPP do Hospital de Braga

Depois da ministra da Saúde, Marta Temido, ter anunciado o fim da parceria público-privada (PPP) no Hospital de Braga, que está nas mãos da José de Mello Saúde (JMS), a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) acaba de formalizar o fim deste contrato e revela que o Estado vai avançar para um novo concurso público para a gestão desta unidade. Em declarações, por escrito, ao ‘Jornal de Negócios’, a ARS Norte adianta que está em preparação o caderno de encargos “para o lançamento do procedimento concursal para constituição de uma nova PPP”.

O contrato de PPP termina a 31 de agosto deste ano e, até lá, a ARS Norte e a tutela estarão a trabalhar com a JMS no processo de reversão para o Estado da gestão do hospital, já que até esta data não é possível ter concluído o concurso público.

O entendimento entre a JMS e o Estado para a continuação do privado na gestão do hospital durante, pelo menos, mais dois anos, não foi possível devido à falta de acordo sobre as condições para a permanência da gestão privada. A JMS exigia a “sustentabilidade financeira” do contrato tendo feito depender a renovação de uma série de condições, entre as quais o financiamento do tratamento dos doentes com HIV e esclerose múltipla.

Em comunicado de imprensa, a JMS menciona que “os financiamentos, cancelados desde 2016, para o tratamento de doentes com HIV, esclerose Múltipla e, recentemente, Hepatite C, na ordem dos 10 milhões de euros anuais, são assumidas pela José de Mello Saúde sem financiamento associado, ao contrário do que acontece nos restantes hospitais do SNS [Serviço Nacional de Saúde], podendo chegar aos 50 milhões de euros até ao final do prolongamento proposto pelo Estado, o que seria insustentável para a parceria”.

A este respeito, a ARS Norte sustenta, em declarações ao ‘Negócios’ que “apesar de declarar disponibilidade de princípio para aceitar a renovação contingencial proposta, fez depender a aceitação da mesma da verificação de urna série de condições que entendeu que salvaguardariam, nesse período, a sua sustentabilidade financeira (…) essas condições não eram, todavia, compatíveis com o teor do atual contrato de gestão e afastaram, portanto, a hipótese de celebração da referida renovação”.

Até 31 de agosto, a JMS vai manter “a estabilidade da atividade clínica e da prestação de cuidados de saúde à população, no cumprimento, como sempre aconteceu, de todas as obrigações estabelecidas no contrato de gestão”.