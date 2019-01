Bristol-Myers Squibb compra Celgene por 90 mil milhões de dólares

A Bristol-Myers Squibb abriu o ano com mais um negócio multimilionário no sector das farmacêuticas.

O laboratório norte-americano vai comprar a Celgene, num negócio que envolve pagamento em dinheiro e a cedência de ações e em que a biotecnológica é avaliada em 90 mil milhões de dólares (cerca de 78,9 mil milhões de euros).

De acordo com o Financial Times (FT), a intenção da Bristol é liderar na área do cancro e nos tratamentos de doenças do foro imunológico. A nova companhia terá nove fármacos recordistas de vendas, em que cada um gera vendas na ordem dos mil milhões de dólares por ano. Além disso, o pipeline de novos lançamentos de medicamentos ganha um vigoroso empurrão e passa a representar vendas potenciais de 15 mil milhões de dólares.

Os acionistas da Celgene irão receber um título da Bristol-Myers Squibb, que na quarta-feira, fechou nos 52,43 dólares, e 50 dólares em dinheiro por cada ação que detém na biotecnológica.

Aos investidores da Celgene serão dados também direitos sobre ações que irão gerar dividendos no futuro, dependendo do atingir de objetivos traçados pelas duas companhias.

Segundo as duas farmacêuticas, menciona o FT, o preço oferecido representa um prémio de 51% face à cotação dos títulos da Celgene nos últimos 30 dias. Ambas as administrações dos laboratórios aprovaram o negócio.

Outrora apontada com uma estrela em ascensão na indústria das biotecnológicas, a Celgene tem perdido o brilho nos últimos tempos. A farmacêutica perdeu cerca de metade do seu valor em 2018 em Bolsa, fruto da patente do Revlimid, um fármaco para tratar cancro que é recordista de vendas, estar a terminar e às dificuldades em desenvolver outros medicamentos também com vendas acima dos mil milhões de dólares.

“Juntamente com a Celgene, estamos a criar uma líder inovadora na área da biotecnologia, com medicamentos líderes e com um pipeline que trará um crescimento sustentável e de onde irão sair novas opções terapêuticas para várias patologias graves”, afirmou ao FT, Giovanni Caforio, presidente e CEO da Bristol-Myers Squibb.