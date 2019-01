BCE comprou €36,9 mil milhões em dívida portuguesa desde 2015

O Banco Central Europeu divulgou esta quinta-feira os resultados do programa de compra de ativos que terminou em dezembro e que envolveu a aquisição de títulos no valor de 2,6 biliões de euros em toda a zona euro. No caso de Portugal, se tivesse aplicado a chave de capital deveria ter adquirido mais €10 mil milhões em obrigações

O Banco Central Europeu (BCE) adquiriu €36,85 mil milhões em dívida obrigacionista portuguesa desde março de 2015 quando lançou o programa de aquisição de títulos na zona euro, segundo dados divulgados esta quinta-feira em Frankfurt relativos ao fecho do ano de 2018.

No entanto, se o BCE tivesse aplicado sempre a chave de capital nas compras mensais de dívida portuguesa, deveria ter adquirido mais cerca de €10 mil milhões.Desde abril de 2016, Portugal foi o membro da zona euro mais prejudicado nas aquisições de dívida pública no mercado secundário.

O programa de aquisição de ativos, incluindo a compra de dívida pública de membros do euro e de entidades supranacionais, terminou a 19 de dezembro de 2018. A partir de 2 de janeiro de 2019, o BCE limita-se a reinvestir o capital que receber nas amortizações dos títulos que detém em carteira, e que somam €2,6 biliões, dos quais €1,9 biliões em dívida dos países membros do euro, com exclusão da Grécia que, mesmo depois, de sair do resgate em agosto do ano passado, não foi abrangida.

Em virtude deste programa de aquisição de ativos, o balanço do BCE fechou 2018 com um valor recorde de €4,67 biliões, o mais elevado, atualmente, no conjunto dos principais bancos centrais.