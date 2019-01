Paula Amorim eleita Empresária do Ano

Aos 47 anos, Paula Amorim, presidente do Conselho de Administração da Galp Energia, líder do grupo Amorim e administradora da Amorim Luxury, não se cansa de trabalhar. Foi moldada para o fazer desde que, aos 19 anos, começou a trabalhar com o pai, Américo Amorim, na área imobiliária do grupo empresarial familiar, depois de abandonar os estudos universitários sem concluir a licenciatura em gestão imobiliária.

Independente, resiliente e empreendedora por natureza, quis, em 2005, soltar as amarras e tentar a sorte, longe do conforto do negócio familiar.

Adquiriu a marca Fashion Clinic e lançou-se por conta própria. Em pouco mais de uma década criou o seu próprio império, que acumula agora com o legado que recebeu do pai, em 2016, e, mais recentemente, com a nova aventura da Herdade da Comporta, que acaba de adquirir em parceria com o empresário francês Claude Berda.

Não será, por isso, de estranhar que Paula Amorim acabe de ser distinguida como Empresária do Ano, um prémio atribuído pelo Expresso e pela Caixa Geral de Depósitos. O ano de 2018 foi “muito especial, repleto de conquistas e de bons resultados”, reconheceu a empresária durante a cerimónia de entrega dos prémios, que decorreu esta semana na Culturgest, em Lisboa. Paula Amorim destaca a trajetória ascendente da Galp que continua a investir no core business, mas está também a acompanhar de perto, e a gerir ativamente, o desafio da transição energética, manifestando-se “muito satisfeita” com os resultados da petrolífera.

A mais recente conquista — a aquisição da Herdade da Comporta — é outro motivo de orgulho. A confirmação do negócio chegou há menos de um mês, após a assembleia-geral de participantes da Comporta. “Este é um passo decisivo num longo processo em que nos envolvemos com empenho e sentido de responsabilidade”, disse, em comunicado, assim que a notícia foi divulgada. Não faltam projetos para o investimento que totaliza €158 milhões, sendo a principal missão desenvolver a região, garantindo a sustentabilidade e promovendo a criação de emprego.

Acreditar e nunca desistir

Este é um dos lemas que dão força a Paula Amorim, válido na vida profissional mas também no campo pessoal. O trabalho, os negócios e fazer crescer o legado familiar são o que mais a motiva a seguir em frente. E, como assumiu ao receber o prémio de Empresária do Ano, pensa muitas vezes como consegue fazer tantas coisas e gerir, em simultâneo, negócios em áreas tão distintas. O segredo? “Uma ótima assistência no escritório e uma gestão de agenda muito rigorosa”, revela.

Rodeia-se de pessoas de confiança e, no momento de celebrar as vitórias, reconhece-lhes o esforço. “Esta é uma distinção que não é só minha, mas também de todos os colaboradores, essenciais para os resultados”, disse ao receber o prémio das mãos de Paulo Macedo, presidente do Conselho Executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e de Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo Impresa.

Este é outro dos ensinamentos que, de forma natural, recebeu do pai. Em entrevista à revista “Vogue”, já este ano, destacava a importância de saber ouvir, ter a capacidade de argumentar, de discutir uma ideia e negociar. “Ninguém é dono da razão e poder partilhar, debater, refletir e por vezes infletir, foi uma forma de enriquecimento única para mim e, consequentemente, para as empresas que hoje lidero”, disse.

Premiar a excelência

A 1ª edição do Prémio Expresso Economia CGD premiou ainda um conjunto de empresas e empresários pelo seu “mérito, arrojo e trabalho de excelência”, como referiu José João Guilherme, administrador executivo da CGD. O responsável destacou ainda a resiliência de muitas destas organizações que, nos anos da crise, saíram da sua zona de conforto, criaram parcerias para aumentar a produtividade e a competitividade, e são hoje casos de sucesso.

Outro grande desafio, em qualquer sector, é a mudança tecnológica. “As empresas têm de acompanhar esta revolução para não perderem competitividade”, afirmou Francisco Cary, administrador executivo da CGD. Que destacou, contudo, as oportunidades que esta mudança tecnológica poderá trazer às empresas, que têm agora uma oportunidade de avançar com investimentos, graças às baixas taxas de juro. “Há condições muito favoráveis ao financiamento das empresas”, reforça.

No mundo dos negócios, o exemplo é fundamental. E, por isso, nada melhor do que ouvir quem já chegou ao topo e tentar aprender o segredo do sucesso. Antes de iniciar a entrega dos prémios Expresso Economia CGD, um painel de debate, moderado pela jornalista da SIC, Clara de Sousa, juntou Leonor Freitas, administradora dos vinhos Ermelinda Freitas, Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal e Paulo Rosado, CEO da Outsystems (vencedor do prémio Conquista Empresarial do Ano) numa conversa de partilha de experiências.

Com percursos diferentes, em áreas distintas, os três empresários defendem, contudo, princípios comuns que recomendam a qualquer gestor. Resiliência, humildade e capacidade de aprender com os erros são fundamentais, dizem. “Temos de saber que não sabemos para poder evoluir”, afirma Leonor Freitas. “Aprender a aprender é essencial”, completa Paula Panarra.

E ser português, faz diferença? Faz. A resposta é unânime, mas pela positiva. Se há uns anos este podia ser um fator negativo para as empresas que se posicionam num mercado global, hoje é uma mais-valia, acreditam estes empresários. “Ainda há um longo caminho a percorrer para afirmar os vinhos nacionais, mas a verdade é que exportamos riqueza cultural e ajudamos a desenvolver o turismo”, acredita Leonor Freitas.

Paulo Rosado, por seu lado, acredita que numa marca global como a Outsystems é difícil saber a origem. “Já sentimos algum preconceito, especialmente do Norte da Europa, mas isso já não acontece”, conta. “Hoje conseguimos vender Portugal como uma marca tecnológica”, acrescenta.

Na Microsoft, não sendo uma marca nacional, existe, como garante Paula Panarra, “muita portugalidade”. A tecnológica está presente em Portugal há 25 anos e, desde então, já ‘exportou’ muito talento nacional para outras partes do mundo. Além disso, a empresa tem 550 engenheiros a trabalhar a partir de Lisboa para o mundo inteiro. “Portugal é hoje reconhecido pela qualidade dos recursos técnicos especializados e valorizado a nível global”, reforça a diretora-geral da Microsoft.

Jo‹o Silva

Quem são os premiados

Empresário do Ano

Paula Amorim, presidente do Conselho de Administração da Galp Energia

Prémio Conquista Empresarial do Ano

Outsystems. A empresa fundada por Paulo Rosado é o segundo unicórnio português

Prémio Emprego

Teleperformance Portugal. Emprega cerca de 10 mil pessoas, de 82 países

Prémio Crescimento

Amatoscar (<50 milhões), Font Salem Portugal (50-100 milhões), Bosh Car Multimedia Portugal (>100 milhões)

Prémio Município

Câmara Municipal de Lisboa. A capital tem 214 empresas na lista das 1000 Maiores PME

Prémio País

Alemanha. Foi o país que mais investiu em Portugal, onde tem 400 empresas e 50 mil postos de trabalho

Prémio Exportações

Gardengate (<50 milhões), Farfetch (50-100 milhões), Faurécia (>100 milhões)

Prémio Dimensão

Mercedes-Benz e Gonvarri sobem, pela primeira vez em cinco anos, ao nível de faturação entre €50 milhões e €100 milhões, e acima dos €100 milhões, respetivamente

PME Top. Empresas de excelência

São campeãs de desempenho nos sectores em que atuam e distinguem-se pelos resultados que obtêm

A. MatosCar acelera no interior

Escolheu o interior do país para desenvolver o seu negócio de representação e comércio de automóveis há 25 anos. Nasceu em Portalegre e está hoje presente em cidades como Guarda, Castelo Branco, Évora e Beja, com uma equipa que soma 220 colaboradores. A proximidade com o cliente, a par da preocupação com a excelência e a qualidade do serviço são os princípios que norteiam a empresa desde a sua fundação e são também o que a diferencia da demais concorrência, diz Pedro Matos, CEO. “No interior do país há muitas dificuldades, quer pelo fator localização quer pelo fator desertificação”, salienta. Os desafios diários são, por isso, maiores do que aqueles com se debatem empresas localizadas no litoral. “O número de potenciais clientes é menor, o que obriga a ter uma capacidade de fidelização maior”, reforça.

Ainda assim, a A. MatosCar é hoje uma das maiores empresas do sector no interior do país, representando 20 marcas automóveis, às quais garante serviços de manutenção e de assistência devidamente autorizados e certificados pelas marcas.

EC Travel ‘vende’ Portugal lá fora

A ‘loucura saudável’ de Eliseu Correia, como o próprio assume, foi o que lhe deu coragem para concretizar a abertura da Eliseu Correia Travel, uma agência de viagens, com sede no Algarve, em plena crise económica. “A minha mulher foi a única pessoa que não achou que eu estava completamente maluco”, brinca o empresário e CEO da agência que, em 2017, trouxe até Portugal cerca de 270 mil turistas estrangeiros.

Sendo um grossista nas viagens, a EC Travel promove o destino Portugal fora de portas, essencialmente em mercados como Irlanda, Reino Unido, Holanda e Alemanha, países tradicionalmente emissores de muitos viajantes para terras lusas. O seus clientes são outros grossistas que, nesses países, promovem a oferta da EC Travel junto do seu público.

Oito anos depois de ter embarcado nesta aventura empresarial, Eliseu Correia não se arrepende. A EC Travel tem dois escritórios no Algarve, e presença em Lisboa, Porto e Madeira, e tem mantido um crescimento contínuo e sustentável que lhe valeu várias distinções. Para 2019, Eliseu Correia gostava de ver resolvido o problema do aeroporto de Lisboa que está a fazer o país perder competitividade no turismo.

Vencedores PME TOP Dez sectores, duas vencedoras. Quem são e o que fazem estas empresas

Agricultura, pecuária, pesca e caça

Agropecuária Valinho

Tem como atividade o abate e transformação de carne em Santarém

Sociedade Agropecuária H.C.R.

A criação de bovinos da raça limousine é a principal área de negócio, tem sede em Évora

Indústria

Constantinos

Com sede em Torres Vedras, comercializa bacalhau desde 1990

Ribasabores — Indústria de Carnes

Tem por atividade a exploração de talho, abate e produção de carne em Santarém

Gás, eletricidade e água

Renascimento — Gestão e Reciclagem de Resíduos

Empresa familiar que faz gestão global de resíduos há 23 anos

Águas da Figueira

Faz a gestão do tratamento e abastecimento de água na Figueira da Foz desde 1999

João Silva

Construção e imobiliário

António Pimenta – Construções

Há 30 anos no mercado da construção em obras públicas e privadas, tem sede em Arouca

Edilages

É de Penafiel e atua nas áreas de engenharia e construção

Transportes

Lusocargo Transitários

Nasceu há 34 anos, no Porto, e oferece serviços de logística integrada

Transportes Marginal do Mondego

É especializada em transportes rodoviários de mercadorias, a partir de São Pedro de Alva, Penacova

Alojamento e restauração

Algarosa — Soc. Gestora de Hotéis

Tem sede em Faro e faz a gestão de aldeamentos turísticos

Turilima — Empreendimentos Turísticos do Vale do Lima

Em Ponte de Lima, esta empresa faz a gestão de hotéis e campo de golfe

Grossista

Hortêncio Pereira da Mota

Grossista, importador e depositário de tabaco em Esmoriz

Eporifrutas

Comercializa frutas e vegetais e abastece navios de carga e de cruzeiro

Retalho

Amatoscar

Representa e comercializa 20 marcas automóveis, tem lojas em 5 distritos

Dietimport

Importa e distribui produtos saudáveis de várias áreas há 25 anos

Serviços

Eliseu Correia Travel — Viagens e Turismo

Vende o destino Portugal em mercados internacionais. Nasceu do sonho do fundador, Eliseu Correia, em plena crise

Emviagem

Agência de viagens e turismo a operar desde 2007

Tecnologias de informação e comunicação

Pcdiga

Atua no mercado informático e comercializa hardware, software e componentes desde 2003

Shar

Empresa de software que comercializa soluções de segurança e de comunicação. Nasceu há 15 anos

O que é o projeto

Ao longo dos últimos seis meses, o Expresso, em parceria com a Caixa Geral de Depósitos, e com o apoio da Deloitte e da Informa DB, avaliou o contributo para o crescimento da economia das 1000 Maiores Empresas em Portugal. Dessa análise resultou os novos Prémios Economia, que o Expresso e a Caixa entregarão anualmente às empresas, aos países estrangeiros, aos municípios e às pessoas que mais impactaram — em domínios como o emprego e as exportações, por exemplo — o produto do país. No passado dia 18 entregámos pela primeira vez estes Prémios Economia, que destacou Paula Amorim como Empresária do Ano, Paulo Rosado e a Outsystems como a Conquista Empresarial do Ano, e a Alemanha, país cujas empresas maior impacto tiveram nos números nacionais.

Textos originalmente publicados no Expresso de 22 de dezembro de 2018