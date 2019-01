O início do ano traz muito futebol. Na televisão ou em streaming, saiba onde pode ver os jogos

Quem disse que ver futebol era fácil? E barato? Cada vez mais, os aficionados do desporto-rei vão ter que fazer contas à vida e montar uma espécie de puzzle mental que os ajude a perceber em que canais ou plataformas devem ir a jogo.

Desde que a Eleven Sports agitou as águas e entrou este ano no mercado português, fez tremer o monopólio de 15 anos da Sport TV, só quebrado parcialmente em 2012 com a entrada em campo da Benfica TV.

Além do pequeno ecrã, há soluções para todos os gostos: seja em streaming através da Eleven Sports, seja online nos sites dos canais televisivos ou até nas casas de apostas.

Assistir na Eleven Sports

A empresa britânica liderada por Danny Menken - que tem dois canais HD (e quatro pop-up, que aparecem e desaparecem consoante as necessidades de transmissão) e uma plataforma streaming - entrou em força no mercado português com os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, LaLiga espanhola e Ligue 1 francesa. E foi adicionando cada vez mais direitos, que podem ser vistos pelos clientes da Nowo e, mediante o pagamento de uma box IP (televisão por protocolo de internet), pelos da Nos, Meo e Vodafone.

Aqui vão as suas opções para ver Eleven Sports:

Streaming : €9,99 / mês

: €9,99 / mês Nowo : mensalidade Nowo + mensalidade Eleven (€9,99)

: mensalidade Nowo + mensalidade Eleven (€9,99) Nos, Meo ou Vodafone: pagamento único de box IP (€79,99) + mensalidade Nowo (€12,99 ou €19,99) + mensalidade Eleven (€9,99)

Assistir na Sport TV

Apesar de este ano ter perdido importantes direitos de transmissão de futebol, a empresa presidida por Nuno Ferreira Pires já disse que não vai baixar os preços dos seus canais. E continua a disponibilizar direitos importantes de futebol, entre eles a 1ª e a 2ª Liga portuguesa, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, a Taça e a Liga italiana e a Liga Europa, entre outras.

Anteriormente disponível para todas as operadoras, uma guerra com a Nowo levou a empresa detida pela Olivedesportos, Nos, Meo e Vodafone a cortar o sinal à ex-Cabovisão, na sequência de uma alegada dívida desta à Sport TV.

Veja quanto tem que pagar para ver Sport TV:

Nos : mensalidade Nos + mensalidade Sport TV (a partir de €23.99/mês)

: mensalidade Nos + mensalidade Sport TV (a partir de €23.99/mês) Meo : mensalidade Meo + mensalidade Sport TV (a partir de €23,99 / mês)

: mensalidade Meo + mensalidade Sport TV (a partir de €23,99 / mês) Vodafone: mensalidade Vodafone + mensalidade Sport TV (a partir de 24,49 / mês)

Assistir na Benfica TV

Abanou o monopólio dos conteúdos premium de desporto da Sport TV em 2012, altura em que entrou em cena e arrecadou vários direitos de transmissão (alguns entretanto recuperados de novo pela empresa de Nuno Ferreira Pires). Mas os jogos do clube da Luz em casa, na 1ª Liga, mantém-se na Benfica TV.

Nos, Meo ou Vodafone: mensalidade NOS, Meo ou Vodafone + mensalidade BTV (€9,99)

Assistir na RTP, SIC e TVI

Também os canais generalistas transmitem alguns jogos de futebol, especialmente os que dizem respeito ao campeonatos e partidas nacionais. Em particular, porque existem determinados jogos que têm obrigações de serem transmitidos em sinal aberto, além do cabo, se os canais generalistas os quiserem comprar. Entre eles estão alguns jogos da 1ª Liga e de equipas portuguesas na Liga dos Campeões ou Liga Europa, Taça de Portugal, entre outros.

Assistir na Bet.pt e Betclic

As transmissões de futebol também já se veem em streaming, nas casas de apostas online. A Betclic e a Bet.pt são duas operadoras de apostas online licenciadas em Portugal que já permitem ver futebol em direto, de forma legal.