Bolsas abrem no vermelho na primeira sessão de 2019

As bolsas da Ásia perderam 1,6% esta quarta-feira, na primeira sessão do novo ano. Na Europa, Paris lidera quedas, com tombo de mais de 2%. Em Lisboa, o PSI 20 segue tendência mundial e perde 1,5%. Futuros de Wall Street recuam 2%. Preço do petróleo continua a cair

O novo ano abriu no vermelho nos mercados de ações. As bolsas da Ásia, que já encerraram esta quarta-feira, registaram uma perda de 1,6%, segundo o índice MSCI para a região. A maior queda verificou-se em Hong Kong, com o índice Hang Seng a recuar 2,8%. Na Europa, Paris lidera as quedas, com o índice CAC 40 a perder 2,4%. A bolsa de Lisboa segue a tendência mundial, com o PSI 20 a cair 1,5%.

Os futuros do índice S&P 500 de Wall Street estão a recuar 2%, o que indicia uma abertura no vermelho em Nova Iorque, a mais importante praça do mundo.

O preço do barril de Brent desceu para 52,87 dólares, um mínimo desde setembro de 2017, registando uma queda de 1,7% desde o fecho de sexta-feira.

Depois de um ano de quedas bolsistas à escala mundial, estimadas em 12 biliões de dólares (€10,5 biliões), a primeira sessão do novo ano foi marcada na Ásia pela divulgação da queda do índice de encomendas para a indústria chinesa (índice PMI/Caixin) de 50,2 em novembro para 49,7 em dezembro, a primeira contração em 19 meses, o que espalhou, esta quarta-feira, uma onda pessimista. Na Ásia, a principal bolsa da região, Tóquio, esteve fechada por ser feriado, pelo que as quedas se concentraram nas bolsas chinesas (Hong Kong, Shenzhen e Xangai), na Austrália e na Coreia do Sul.

Na Europa, o Banco Central Europeu terminou a 19 de dezembro o programa de compra líquida de ativos, nomeadamente de dívida pública no mercado secundário, e reiniciou esta quarta-feira o plano de reinvestimentos do capital recebido nas amortizações dos títulos que detém em carteira. Em Itália, o Parlamento aprovou no domingo, por 313 votos a favor e 70 contra, o orçamento retificado para 2019 que incorpora os compromissos firmados com a Comissão Europeia. O comissário europeu para o orçamento Oettinger avisou França que Bruxelas só vai tolerar um défice acima de 3% em 2019, a título de exceção sem direito a repetição. A situação do orçamento para 2019 em Espanha agravou-se com o Senado, dominado pelo Partido Popular na oposição, a rejeitar no dia 28 de dezembro, por 150 votos contra e 97 a favor, a meta de défice de 1,8% para 2019 incluída pelo governo de Pedro Sánchez, do PSOE, no projeto de lei de estabilidade orçamental para 2019-2021..