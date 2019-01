ANACOM aponta "múltiplas fragilidades" na medição da qualidade de serviço dos CTT

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações encontrou "múltiplas fragilidades" no sistema de medição dos indicadores de qualidade do serviço postal universal prestado pelos CTT e pede, por isso, alterações para que este se torne "mais fiável e robusto". Os CTT têm até 1 de Julho para implementar as mudanças pedidas.

Num comunicado enviado esta quarta-feira, o regulador explica que a decisão tomada "tem por base as recomendações de uma entidade independente (Grant Thornton) contratada para realizar uma auditoria ao sistema de medição dos indicadores de qualidade de serviço (IQS) dos CTT em 2016 e 2017". Este sistema está a cargo da PricewaterhouseCoopers (PwC) nos CTT.

Como exemplo, a ANACOM refere que "os procedimentos de medição dos IQS não garantem o anonimato dos painelistas, o que poderá levar a que o correio-prova usado na amostra para fazer as medições tenha um tratamento específico, mais favorável do que os envios reais de correio". Diz ainda que "no caso da medição do tempo em fila de espera, o facto de a pessoa contratada para efetuar a medição ser facilmente reconhecível poderá levar a que os CTT adotem um comportamento distinto quando a medição está a ser feita, em relação ao atendimento normal".

Até ao Verão, os CTT terão então de corrigir vários procedimentos no envio dos objetos de teste aos painelistas que participam no sistema de medição, garantindo, por exemplo, a rotação dos estabelecimentos usados nestes testes. A ANACOM estabelece ainda, entre outras medidas, que "não poderão fazer parte do painel de medição dos IQS os painelistas e os pontos de indução e de receção que façam ou tenham feito parte do painel entre outubro de 2016 e dezembro de 2018, os quais também não podem voltar a integrar o painel durante os três anos seguintes".

Para avaliar tempos de espera nas estações dos correios, "deverá ser utilizada a figura do 'cliente mistério'". Também quanto à gestão de reclamações, foi feita uma auditoria, fazendo a ANACOM recomendações para alterações por parte dos CTT também nesta área.

Em reacção ao comunicado da ANACOM, os CTT lembra que "desde outubro de 2016 que a medição é feita por uma entidade externa (PwC)". "O sistema de medição de qualidade do serviço postal universal em vigor segue as melhores práticas de medição de qualidade do setor postal Europeu, estando em conformidade com as normas emitidas neste âmbito pelo Comité Europeu de Normalização (CEN), acrescenta o grupo.

Os CTT dizem também que "são os primeiros e principais interessados numa medição correta, íntegra, fidedigna e compatível com a prestação eficiente do serviço postal universal, tudo fazendo permanentemente para que o processo seja um dos contributos para as constantes iniciativas de melhoria contínua".