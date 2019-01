Risco da dívida portuguesa foi o que menos subiu nos periféricos do euro

O prémio de risco exigido pelos investidores para comprar Obrigações do Tesouro português subiu apenas três pontos-base em 2018. Foi o agravamento mais pequeno nos cinco periféricos do euro que registam spreads acima de 100 pontos-base

O prémio de risco que os investidores exigem para comprar dívida de longo prazo portuguesa subiu apenas três pontos base em 2018. O spread face ao custo de financiamento da dívida alemã, que serve de referência na zona euro, aumentou de 145 para 148 pontos-base entre o final de 2017 e o fecho de 2018.

Foi o agravamento mais pequeno no grupo de cinco periféricos do euro que registam spreads acima de 100 pontos-base – Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Malta, por ordem decrescente do prémio de risco. Cada 100 pontos equivalem a um diferencial de um ponto percentual face ao financiamento dos títulos alemães a 10 anos.

A maior subida registou-se com o prémio de risco da dívida italiana, como seria de esperar, em virtude da crise no relacionamento entre Roma e Bruxelas no último trimestre do ano a propósito das metas de défice e de divida do orçamento para 2019. A crise só foi travada depois do compromisso entre a Comissão Europeia e o governo de coligação italiano alcançado a 19 de outubro, evitando que Bruxelas avançasse com a proposta de um Procedimento por Défice Excessivo contra Itália em janeiro. O spread italiano subiu de 157 pontos-base no final de 2017 para 251 no fecho de 2018; um disparo de 94 pontos, quase um ponto percentual. A seguir ficou a Grécia com uma subida de 52 pontos (mais de meio ponto percentual) no prémio, apesar de Atenas ter realizado uma saída ‘limpa’ do terceiro resgate em agosto.

O prémio de risco para a dívida espanhola subiu seis pontos-base fechando 2018 em 117 pontos e o spread para a dívida maltesa aumentou 17 pontos encerrando o ano em 109 pontos.

Juro médio das emissões de 2018 caiu para mínimo histórico

Portugal registou um bom ano na emissão de dívida. O juro médio das novas emissões realizadas em 2018 pelo Tesouro português desceu, até final de novembro, para um mínimo histórico de 1,8%, uma redução de quase um ponto percentual em relação ao final de 2017.

No mercado secundário, as yields das obrigações a 10 anos desceram 21 pontos-base, caindo de 1,93% no fecho de 2017 para 1,72% a 31 de dezembro passado, aproximando-se do mínimo histórico de 1,5% registado em 2015, logo a seguir ao lançamento do programa de compra de dívida pública no mercado secundário pelo Banco Central Europeu.