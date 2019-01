Bolsas à escala mundial perdem €10,5 biliões em 2018. Pior ano desde a crise financeira

Os mercados de ações caíram 12% no ano que findou, depois de terem tido ganhos em 2016 e 2017. Os mercados de fronteira e a zona euro registaram os piores desempenhos no conjunto dos índices anuais. As bolsas da China, Turquia, Grécia, Irlanda e Viena lideraram as quebras à escala mundial, com perdas superiores a 20%. O PSI 20 em Lisboa recuou 12%, menos do que o conjunto da zona euro

2018 foi o pior ano para as bolsas à escala mundial desde a crise financeira de 2008. O índice mundial MSCI perdeu 12% e as perdas somaram cerca de 12 biliões de dólares (10,5 biliões de euros), segundo as contas do Expresso a partir de dados da World Federation of Exchanges. As bolsas foram particularmente penalizadas nos meses de fevereiro, outubro e dezembro. Nestes dois últimos, as perdas mensais andaram perto de 8%.

O ano que findou foi de extrema volatilidade, com os índices de pânico financeiro a subirem 160% em Nova Iorque, 131% em Londres, 83% em Tóquio e 65% em Frankfurt. A quebra de 2018 à escala mundial ocorre depois de ganhos em 2016 e 2017.

Regionalmente, a maior queda situou-se na Zona Euro, com o índice MSCI respetivo a cair 18,7%, face a 16% na Ásia Pacífico, 9% na América Latina e 7% em Nova Iorque. Por grupos de mercados, os índices MSCI perderam 17% nos emergentes e 19% nos mercados de fronteira (que ainda não foram graduados para emergentes).

Para a área da moeda única, a quebra de 2018 é a pior desde 2011. As bolsas da zona euro haviam registado ganhos de 23,7% em 2017, depois de três anos consecutivos no vermelho.

Na maior praça do mundo, Nova Iorque, a perda de 7% no índice para o conjunto dos índices do NYSE e do Nasdaq, é o pior resultado desde a crise financeira de 2008. O índice tinha subido 19,5% em 2017.

As bolsas mais castigadas em 2018 situaram-se na China, Turquia e na Zona Euro. Com quebras anuais acima de 20% incluem-se Shenzhen, Xangai, Atenas (que é considerado um mercado emergente, apesar da Grécia pertencer ao euro), Istambul, Dublin e Viena. A quebra em Lisboa foi muito inferior, com o PSI 20 a recuar 12%, menos do que Atenas, Dublin, Viena, Milão e Madrid. A queda lisboeta foi a pior desde 2014.

O melhor desempenho registou-se na bolsa de São Paulo, com o índice iBovespa a ganhar quase 13%, o recordista mundial de 2018. Ainda com ganhos anuais incluem-se as bolsas da Índia, Nova Zelândia, Mongólia e Argentina.