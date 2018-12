Portagens sobem 0,94% em 2019, A2 com a maior subida: saiba tudo

As portagens concessionadas pela Brisa vão sofrer uma atualização média de 0,94% a partir do dia 1 de Janeiro, comunicou esta segunda-feira a concessionária de auto-estradas. Na longa distância, a maior subida ocorrerá na A2, com uma atualização média de 25 cêntimos. Não haverá atualizações, por exemplo, na A5 (Lisboa/Cascais) e no sub-lanço Maia/Santo Tirso.

"Na classe 1, apenas 18 das 93 taxas de portagem (19% do total) foram atualizadas e na maioria dos principais percursos, o impacto dessas atualizações é mínimo", refere o comunicado da Brisa.

Nos percursos de longa distância, o troço Marateca/Caia (A6) sobe dez cêntimos, o lanço Lisboa/Porto (A1) sobe 15 cêntimos e na A2 (Lisboa/Algarve) a subida será de 25 cêntimos. Neste último caso, a subida é igual à de 2018. Nos dois primeiros, é inferior.

Já nos sublanços urbanos principais geridos pela Brisa, Lisboa/Cascais (A5), Alverca (A1/A9)/Vila Franca de Xira II, Vila Franca de Xira II/ Vila Franca de Xira I, Maia/Santo Tirso e Ermesinde/Valongo não sofrerão atualizações. Nos troços Porto/Valença (A3), Espinho (IC24)/Carvalhos e Fogueteiro/Coina a subida será de cinco cêntimos. A CREL (A9) e o troço Porto/Amarante (A4) registarão subidas de dez cêntimos.

Esta atualização das portagens tem como referência a taxa de inflação homóloga de Outubro.

A Brisa explica, em comunicado, que está previsto um investimento de 74 milhões de euros nas auto-estradas em 2019, dos quais 59 milhões terão como destino "a conservação e melhoria de utilização da infraestrutura gerida pela BCR [Brisa Concessão Rodoviária]". Os restantes 15 milhões servirão "para aumentar para 10 o atual número de áreas Colibri Via Verde".

Na componente de melhoramento das vias, estará incluído "o alargamento da A4–Auto-estrada Porto/Amarante, entre Águas Santas (A3/A4) e Ermesinde, e as beneficiações de pavimento nos sublanços Leiria/Pombal (A1), Almada/Fogueteiro (A2), Circular Sul de Braga, A2/A6/A13/Vendas Novas e Elvas Central/Elvas Nascente/Caia (A6)".