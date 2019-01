Liberalização da ferrovia arranca a 1 de janeiro. CP poderá ter concorrência

O diploma que transpõe para a legislação nacional as novas directrizes comunitárias para a abertura do mercado ferroviário europeu foi esta segunda-feira publicado em Diário da República, entrando em vigor no primeiro dia de 2019.

Como se explica no documento, introduz-se "um novo paradigma para a prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros (...) marcado essencialmente pela atribuição do direto de acesso das empresas ferroviárias, em condições equitativas, não discriminatórias e transparentes às infraestruturas ferroviárias de todos os Estados-Membros da União Europeia".

Está, no entanto, previsto um regime de transição no qual a CP se mantém, por 10 a 15 anos, como operador interno. Quer isto dizer que, não existindo um contrato de serviço público para um trajeto em concreto, outros operadores poderão concorrer, assim a autoridade competente autorize.

Aquando da aprovação em Conselho de Ministros deste pacote legislativo, o Governo adiantou que o contrato de serviço público com a CP será de dez anos, podendo ser estendido por mais cinco anos.

Entre as alterações introduzidas "estabelece-se ainda um incentivo para as empresas ferroviárias procederem à criação de um sistema comum de bilhética, para a promoção da utilização do transporte público e da mobilidade multimodal, transfronteiriça e de porta a porta, no âmbito de instrumento legal, regulamentar, contratual ou administrativo de uma ou mais autoridades de transportes".

Para além de garantir o acesso não discriminatório à infraestrutura ferroviária, "a Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, enquanto entidade reguladora, fica incumbida "de avaliar, na sequência de um pedido de acesso à rede ferroviária, os impactos no equilíbrio económico dos contratos de serviço público existentes".