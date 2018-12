EDP Renováveis vende três parques eólicos na América do Norte

A EDP Renováveis vendeu uma participação de 80% em três parques eólicos na América do Norte, com uma potência conjunta de 499 megawatts (MW), informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comprador desta participação foi o fundo Axium Infrastructure, que assim será o novo dono dos parques Meadow Lake VI e Prairie Queen, ambos nos Estados Unidos e com potências de 200 e 199 MW, respetivamente, bem como do parque Nation Rise, no Canadá, com 100 MW de capacidade.

O parque Meadow Lake VI acaba de entrar em operação. O outro parque nos Estados Unidos começará a produzir no primeiro semestre de 2019, enquanto o empreendimento no Canadá deve começar a operar no quarto trimestre de 2019.

A EDP Renováveis não revela quanto encaixará nesta venda, referindo apenas que os termos da operação, incluindo o passivo associado aos projetos (por via de acordos relacionados com créditos fiscais), avaliam os três parques eólicos em 860 milhões de dólares (751 milhões de euros).

A EDP tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos diversas operações de "rotação de ativos", isto é, venda de participações nos projetos que desenvolveu, para ganhar liquidez para reinvestir em novos empreendimentos.

Mas é a primeira vez que o grupo vende uma participação maioritária nos Estados Unidos, onde até agora apenas tinha alienado participações minoritárias dos seus ativos de energias renováveis.