Bolsa de Lisboa perdeu 12% em 2018

A última sessão do ano fechou esta segunda-feira mais cedo com o índice PSI 20 a ganhar 1,8%. No entanto, a praça lisboeta registou um ano vermelho, com uma queda de 12,2%. Mota Engil liderou as quedas, com uma perda de 56%

A Bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira mais cedo, registando um ganho diário de 1,8% no índice PSI 20, em linha com a tendência no resto da Zona Euro, que, no entanto, esteve a meio gás, com as importantes praças de Frankfurt e Milão fechadas. Nas bolsas que estiveram abertas na Europa, a de Londres fechou com o FSTE 100 a cair 0,19%.

Na Ásia, as três mais importantes bolsas, Tóquio, Xangai e Shenzhen, estiveram fechadas por ser feriado, bem como Seul. Em Hong Kong, o índice Hang Seng ganhou 1,3% nesta última sessão do ano, mas Sydney perdeu 0,14% e Mumbai encerrou 'mista'.

As bolsas de Nova Iorque abriram no verde com o índice de pânico financeiro em claro recuo.

Em termos anuais, o índice PSI 20 perdeu 12,2%. Nas praças que já fecharam, as piores quedas do ano registaram-se nas duas bolsas chinesas, com Shenzhen a liderar com perdas de 34,4% e Xangai a recuar 24,6%, e em Seul, com o índice Kospi a perder 17,3%.

Em Lisboa, destacou-se em 2018 um trio de cotadas pela negativa: a Mota-Engil perdeu 56%, a Jerónimo Martins caiu 36,3% e a Pharol recuou 34,7%. Com ganhos anuais, a Altri, que subiu 12,2%, a EDP Renováveis que avançou 11,6% e a EDP que ganhou 5,7%.