Quintela & Penalva reforça negócio de vendas internacionais

A mediadora portuguesa Quintela & Penalva está a reforçar o negócio de vendas a clientes internacionais. A empresa portuguesa fundada em 2004 quer ter uma maior presença da marca no estrangeiro e criar mais parcerias para vender os imóveis que tem em carteira em Portugal, tendo, por isso, reforçado a equipa com Francisco Mendes Palma, que assumirá as rédeas desta nova estratégia.

“Nos últimos cinco anos, devido ao crescimento substancial do turismo e dos clientes estrangeiros, as vendas internacionais subiram. Em 2017, por exemplo, tínhamos 40% das nossas vendas a estrangeiros, mas em outubro de 2018 estávamos com cerca de 53%, dos quais 35% são brasileiros, 16% são franceses e ingleses e 5% são turcos e norte-americanos”, explicam ao Expresso os fundadores da empresa, Carlos Penalva e Francisco Quintela.

Os clientes estrangeiros são, por isso, os que mais têm contribuído para o bom desempenho que a empresa está a registar este ano. Em novembro, o valor das casas vendidas através da Quintela & Penalva superou os €135 milhões e no final do ano deverão chegar aos €160 milhões.

Mas não foi só o aumento do número de negócios fechados a contribuir para este desempenho. Ajudou também o facto de estarem a vender casas mas caras. “O nosso ticket médio de venda rondou, em novembro de 2018, os €860 mil. Em 2015 era de €510 mil”, adiantam.

Um fenómeno que se deve não só à estratégia da empresa mas também ao facto dos preços dos imóveis de luxo terem subido devido ao aumento da procura, precisamente por parte dos estrangeiros. “Há cinco anos em Lisboa, por exemplo, conseguia-se comprar apartamentos a €100 mil, os mesmos que, hoje em dia, custam €350 mil”, contam. Ainda assim, descartam que haja valores absurdos. “Portugal deixou de ser um mercado local para ser um mercado europeu, os investidores são cada vez mais variados e exigentes, o que exerce uma pressão no mercado. Porém, se compararmos os valores das grandes cidades portuguesas, eles não se aproximam dos praticados nas grandes cidades europeias”, dizem.

Duas novas lojas até 2020

Garantem que se vier uma nova crise, estarão mas bem preparados. “As crises são cíclicas e é certo que passaremos por outras, derivadas de causas internas e externas. Mas o que se observou entre 2008 e 2012 contribuiu para a profissionalização do sector, para que não se cometam os erros do passado”, dizem.

Carlos e Francisco são amigos há 30 anos. Carlos é formado em gestão e trabalhou no BCP e Francisco é licenciado em Direito, mas trabalhou sempre com imobiliário. Em 2004 juntaram-se para criar a Quintela & Penalva, uma mediadora dedicada à venda de imóveis de luxo, mas optaram por não ter uma rede de agentes em regime de franchising, mas sim escritórios em pontos chave. “Neste momento contamos com três, um em Lisboa, ao lado do Hotel Ritz, outro no Estoril, na Avenida Saboia, e outro no Porto, na Avenida da Boavista”, dizem, e o objetivo é abrir mais dois até 2020.

O modelo parece ter resultado. A Quintela & Penalva é, hoje, uma das principais a atuar no segmento de luxo. Parte considerável dos empreendimentos que são colocados à venda são comercializados por esta empresa, de forma individual ou em parceria com outras medidoras e consultoras. “Temos, há cerca de três anos, um departamento especializado em empreendimentos”, contam, lembrando que, o facto de ter uma mediadora ou várias a trabalhar com os promotores contribui muito para que, agora se estejam a vender cerca de 60% das casas logo nos primeiros três meses.