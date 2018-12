O senhor que se segue no Santander

Pedro Castro e Almeida assume a presidência do banco no início de janeiro. Chega ao topo 25 anos depois

Nuno Fox

No início de janeiro, quando subir ao gabinete da presidência do Santander na Praça de Espanha, em Lisboa, terão passado 25 anos desde que chegou ao banco como analista de banca e seguros. Foi em 1993, tinha então 26 anos. Mal podia adivinhar que um dia subiria à presidência. O início de carreira foi na Arthur Andersen, onde chegou em 1990 e onde permaneceu durante dois anos. O percurso profissional foi depois todo na banca, quase sempre no Santander, com um pequeno saltinho no final dos anos 90 ao... Totta. Mas já lá vamos.

Pedro Castro e Almeida vai liderar o Santander Portugal nos próximos três anos, num mandato onde a tónica continuará a ser a redução de custos. Eficiência, eficiência, eficiência. Palavra-chave em qualquer negócio, em particular na banca, que enfrenta vários desafios. As prioridades traçadas são claras mas ambiciosas: tornar o banco líder de mercado de serviços financeiros, num sector que está em transformação e cada vez com mais atores a entrar no negócio tradicional dos bancos.

O plano estratégico para o triénio 2019-2021 já está a ser desenhado e, sabe o Expresso, a transformação digital é uma das prioridades de Pedro Castro e Almeida. Isso implica trazer inovação no modelo de negócio, e por isso o banco vai apostar mais em projetos globais do que em segmentos estanques.

Claro que irá continua a disputar o ‘jogo’ clássico de captar e manter clientes particulares e empresas. É aí, na disputa de mercado, que todos os bancos estão focados, e o Santander também lá estará. Trabalhar mais o segmento de pequenas empresas e negócios é outro dos objetivos, assim como dar mais importância a áreas como a agricultura ou o turismo.

Meia vida no Santander

Pedro Castro e Almeida tem 51 anos e está no banco espanhol há 25 anos. Um verdadeiro casamento, onde pode, para já, festejar as bodas de prata. Não é caso único da equipa que lidera. Uma equipa com uma média de idades de 48 anos e na qual a maioria está no banco há mais de 20 anos (ver caixa).

É um homem com ADN Santander, apesar de ter saído para o Totta em 1999. O tal salto curioso para o banco de Champalimaud nas vésperas da venda aos espanhóis do Santander. Esta investida no Totta, onde o pai era diretor de comunicação, foi ‘sol de pouca dura’. Conta um gestor que o conhecia na altura que Castro e Almeida queria ter a experiência de trabalhar num banco português, o que conseguiu, mas não acumulou experiência. Chegou convidado por António Ramalho, administrador financeiro do Grupo Champalimaud em 1999, para dirigir a área de gestão de ativos do Totta, aceitou, mas pouco tempo depois o Santander anunciava a compra do Totta, e Pedro Castro e Almeida voltava a fazer parte dos quadros do grupo espanhol. Hoje, quase 20 anos depois desta coincidência, terá valido a pena ficar no novo grupo. Castro e Almeida sobe à presidência executiva do Santander, mas, ironia do destino, já quando o banco deixou cair o nome Totta do logótipo.

Nuno Amado, ex-presidente do Santander Totta até 2012, diz que a investida do gestor para o Totta foi uma opção. Isto para dizer que Pedro Castro e Almeida “não era um submarino no Totta”, apesar de ter saído do Santander quando este decidiu comprar o Totta. O responsável pelo convite, António Ramalho, diz, por seu turno, ter sido uma coincidência. E, em jeito de brincadeira, afirma já não saber se foi ele que o contratou ou se Castro e Almeida terá ido para o Grupo Champalimaud antecipar a operação — ou seja, numa estratégia de espionagem. A verdade é que o novo presidente do Santander não conseguiu fugir ao destino e acabou por não ter tempo para saborear a experiência de trabalhar num outro banco. Regressou à casa de partida e, duas décadas volvidas, a sorte acabou por lhe sorrir.

Negócio em transformação

Hoje, porém, os tempos são outros. Bem como os desafios que o esperam. Começou a trabalhar num banco pequeno que cresceu à custa de aquisições. Primeiro com a integração do Totta e Açores e do Crédito Predial Português em 2000 e, mais recentemente, com as fusões do Banif e do espanhol Popular. Estas duas últimas tornaram o banco um barco maior, mas também o vão obrigar a gerir melhor os desafios da nova era tecnológica com uma concorrência mais preparada do que há uns anos. Durante a última crise, o Santander Totta aproveitou os desastres e obstáculos a que estiveram sujeitos os maiores bancos do sistema. Bancos que se defrontaram com constrangimentos de capital e que ainda hoje se debatem com crédito malparado e ativos problemáticos. Nunca deixou de ter resultados positivos, distribuiu sempre dividendos à casa-mãe e engordou em ativos. Uma das consequências das mais recentes aquisições e da digitalização vai ser uma maior rotação de quadros. Uma estratégia a que não será alheio o emagrecimento do número de agências e de trabalhadores com menos aptidões para os novos desafios, ao mesmo tempo que haverá seguramente novas contratações.

Pedro Castro e Almeida não é propriamente um homem do risco, como era o seu antecessor, António Vieira Monteiro, mas a máquina do Santander “está oleada, e o novo líder executivo é não só cauteloso como calmo, muito focado na resolução de problemas e com veia para gerir situações de stresse em equipa”, referiu um gestor que trabalhou com ele no passado mas que pediu para não ser identificado. O gestor, que entre os seus concorrentes parece merecer respeito, precisa agora da luz verde do Banco Central Europeu. E não tem dúvidas de que a concorrência está mais forte e todos caminham para uma transformação do modelo de negócio, depois dos fortes constrangimentos de capital com que se debateram durante a crise. Só que, segundo apurou o Expresso, o novo presidente acredita que o Santander parte com vantagem para esta corrida.

Discreto, sensato e exigente

António Ramalho, responsável pela sua contratação para o Grupo Champalimaud, considera-o “muito maduro, muito sereno e muito educado”. E “tem competências diversas nas áreas financeira, de gestão de ativos e de empresas”. Já Nuno Amado, hoje chairman do BCP, afirma que “é um bom profissional, nada presumido, um verdadeiro gentleman”. Começou na gestão de ativos e banca de investimento e tem um bom conhecimento da banca de empresas. Já Miguel Maya, que há seis meses sucedeu na presidência executiva do BCP a Nuno Amado, afirma que Pedro Castro e Almeida “é sensato e tem um conjunto de valores que reúne as condições para ocupar o novo cargo”, embora nunca tenha trabalhado com ele.

“É discreto, excelente profissional, criterioso e bem-disposto”, afirma outro quadro de topo da banca que pediu o anonimato. Conheceu o próximo presidente executivo do Santander Portugal no banco quando trabalhou com ele na área de gestão de ativos e ainda hoje mantêm o contacto. “Vai fazer um bom trabalho”, diz, revelando que Castro e Almeida gosta de trabalhar em equipa e “é uma pessoa justa e exigente”.

Uma família numerosa

Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISEG, casado pela segunda vez, tem uma família numerosa: cinco filhos e dois enteados, dos 11 aos 24 anos. Gosta de estar com a família o máximo de tempo possível e de fazer uma viagem por ano ao estrangeiro com todos. Faz exercício físico e joga padel com amigos, mais pelo convívio do que pelo jeito. Não gosta de golfe, o desporto que já foi moda entre os financeiros. Está casado com Maria Castro e Almeida, que tem trabalho na área social e está neste momento num projeto ligado à integração de deficientes no trabalho. E, diz quem com eles priva, “o trabalho da Maria é muito valorizado pelo Pedro”. E, adianta o mesmo amigo, “é mais fácil falar do trabalho da Maria do que de banca ou de economia com o Pedro”.