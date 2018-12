Imobiliário: “Portugal ainda tem muito por onde crescer”, diz líder de multinacional

O CEO da CBRE para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), Martin Samworth, falou ao Expresso quando esteve em Lisboa a propósito dos 30 anos que a consultora celebra em Portugal. O boom do imobiliário foi o tema incontornável e Martin não está preocupado, pelo contrário, acredita que ainda se pode crescer mais. Mas admite que há concorrência de outros mercados europeus e que é preciso resolver o problema da falta de oferta de ativos, sejam eles escritórios ou casas.

Portugal está a viver um momento sem precedentes no imobiliário. Acha que estamos a dar passos maiores que as pernas e que devemos ter cuidado?

Portugal recuperou mais tarde do que outros países da Europa e portanto vejo-o como ainda estando em fase de crescimento, mas está numa boa posição porque há um balanço saudável entre a oferta e a procura e portanto ainda tem muito por onde crescer. Além disso, na minha opinião, o facto de haver uma taxa de desemprego ainda elevada quando comparada com outros países da Europa pode ser benéfico porque é algo que atrai os investidores?

Como assim?

Os investidores procuram destinos onde tenham menos custos e onde possam formar pessoas e isso é mais fácil num mercado com mais desemprego do que num mercado onde não há quase desemprego nenhum, como por exemplo, a Alemanha.

Não há risco de haver uma bolha e de ela rebentar, não só em Portugal como também na região EMEA? Porque este bom momento no imobiliário é transversal a outros mercados...

Não sinto que haja uma bolha e que o mercado tenha escalado dessa forma. Primeiro porque não estamos perto de ter uma situação de excesso de oferta, pelo contrário, existe uma falta de ativos e é preciso construir muita coisa, por exemplo, escritórios novos. Depois porque as taxas de juro não devem alterar-se em breve e não há crédito a mais porque os bancos estão mais controlados. Ou seja, não me parece que o imobiliário esteja naquele ponto em que possa ser considerado como um possível culpado se houver uma crise económica.

Mas há sinais preocupantes ou isso é difícil de notar?

Não sei se há um sinal que alerte que estamos a ir pelo mau caminho. Em 2006 e 2007 sentia-se um certo desconforto e que algo estava errado, mas não se fez nada nem conseguimos identificar se houve um sinal específico. Olhando para trás devíamos ter percebido. Mas agora não sentimos esse desconforto, pelo contrário. Temos é de continuar a ser prudentes nas decisões de investimento que se tomam porque ainda está tudo muito fresco na memória das pessoas. E ainda bem que está.

A maior parte dos investidores em Portugal são internacionais. Com certeza temos concorrência de outros países?

Portugal está bem cotado, mas sim, há muitos outros destinos para onde se olhar, ainda que, atualmente, já não se fale tanto em cidades ou países. Hoje, os investidores tendem a olhar ainda mais para a qualidade dos ativos e para as taxas de retorno independentemente da localização e Portugal está nesse radar por causa do referido balanço entre a oferta e a procura. Mas claro que a localização também conta.

Se houvesse um ranking dos mercados mais interessantes para os investidores, onde é que estaria Portugal ou talvez Lisboa que é a mais procurada?

Diria que subiu alguns lugares nos últimos dois anos e que agora está a meio. Lisboa é fantástica mas, não me levem a mal, não é Londres ou Madrid.

De onde está a vir o dinheiro que é agora aplicado em imobiliário na Europa e em Portugal?

Vemos muito interesse de investidores alemães e também norte-americanos, mas também há muitos asiáticos, não necessariamente chineses. Há um mix muito saudável.

Como é que os investidores de países menos comuns como por exemplo o Qatar, Israel ou a Coreia do Sul chegam a Portugal?

Os mercados e as análises de mercado que se fazem ficaram mais sofisticadas nos últimos cinco anos.

Nos últimos anos também começaram a surgir novos tipos de ativos para investir, como as residências de estudantes, as residências seniores, o alojamento local, o coworking.

São modas ou vão ser os investimentos do futuro?

As residências para estudantes e para seniores e o coworking são, definitivamente, negócios que vieram para ficar, que vão crescer e até estão a levar a uma especialização por parte das empresas de imobiliário. Há ainda um outro tipo de empreendimentos que está a começar a despertar um grande interesse por parte dos investidores e que são os grandes blocos de casas para arrendar. Em Londres já se começaram a construir alguns e há já investidores interessados em comprar os blocos para ficar a receber os rendimentos.

Pensei que o mercado de arrendamento em Londres estivesse mais consolidado...

E está, mas de forma dispersa, não desta forma, com blocos de 50 apartamentos todos para arrendar. É isso que estamos a ver agora a aparecer e são o tipo de ativos que tem estado a receber muito interesse dos investidores.

Outro fenómeno que se fala muito nos mercado é o crescimento do comércio eletrónico e nas consequências negativas que isso pode ter, por exemplo, no emprego. Partilha dessa opinião negativa?

Não. Quando inventaram os computadores também diziam que as pessoas iam ficar sem empregos e não aconteceu nada disso. Temos de abraçar o comércio eletrónico e de nos adaptar a ele. Podem perder-se empregos, mas criam-se outros novos e com competências diferentes. Por exemplo, o comércio eletrónico já está a ter — e vai ter ainda mais — um grande impacto no sector logístico. É a evolução.