Porque passámos da depressão à euforia em apenas cinco anos

Muito mais confiança, mais consumo, aumento das expectativas de realização de compras importantes, subida do recurso ao crédito para compra de casa e para consumo, mais filhos, mais ingressos na faculdade. Eis que, cinco anos depois do pico da crise económica que assolou o país em resultado da crise da dívida soberana e do pedido de ajuda externa, a esperança de uma vida melhor, assente ou não em real aumento da riqueza, voltou. E, apesar de um ou outro arrefecimento, parece estar para ficar. Teremos memória curta? Será que nunca aprendemos a lição? Quando se começa a desfiar o novelo do retrato do país que parece passar da depressão à euforia num ápice, vamos encontrar mais explicações do que à primeira vista se poderia pensar.

