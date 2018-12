Políticas e tendências que estão a mudar o trabalho

1 Emprego e desemprego Em níveis do passado

O ano de 2018 fica marcado como aquele em que a taxa nacional de desemprego e a população empregada voltaram a aproximar-se dos patamares anteriores à crise. O desemprego atingiu no terceiro trimestre deste ano (últimos dados disponíveis) os 6,7%, depois ter chegado aos 17,5% no primeiro trimestre de 2013, em pleno contexto de crise económica. O valor apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) é o mais baixo desde 2002 e está já abaixo da média da zona euro (que em setembro se situou nos 8,1%) e a par com a da União Europeia (6,7%). Os números do INE demonstram que a descida do desemprego nacional foi sustentada pela diminuição do desemprego entre os profissionais acima dos 45 anos (menos 41,1% face ao terceiro trimestre de 2017) e com poucas qualificações (menos 60%).