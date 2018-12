Os acontecimentos do “melhor ano de sempre”

Extraordinário, incrível, fantástico, o melhor de sempre. Estes são apenas alguns dos adjetivos que qualquer empresário ou consultor ligado ao mercado imobiliário escolhe quando fala de 2018. De facto, foi um ano sem precedentes. Tudo aponta para que se atinjam recordes no investimento aplicado em imóveis comerciais e no arrendamento de escritórios. E no mercado residencial, apesar de não estar previsto um recorde, o volume de vendas é o mais elevado, pelo menos desde que Portugal pediu ajuda à troika. Escolher os melhores ou maiores acontecimentos de 2018 não é, por isso, fácil. Porque foram muitos. Mas os que deixamos aqui em baixo, sem qualquer ordem de importância, são os mais consensuais para os vários intervenientes do mercado e segundo a análise que o Expresso fez do ano que agora termina.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)