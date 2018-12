João Galamba: “O regulador é independente mas não é soberano”

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, acredita que a independência da regulação está garantida, mas admite que a atuação da ERSE deve continuar a subordinar-se ao quadro legal determinado pelo Parlamento e pelo Governo

Nuno Botelho

Na sua primeira entrevista como governante, João Galamba assume que a política energética não pode ser feita “de costas voltadas” para as empresas do sector, e desvaloriza a nomeação, falhada, do deputado socialista Carlos Pereira para a administração do regulador da energia. Ao Expresso diz ainda ter ambições políticas “modestas”.

Ao fim de pouco mais de dois meses consegue fazer um balanço desta sua experiência governativa?

Ainda é cedo. O único balanço que consigo fazer é que me apercebi de que tenho bastante trabalho para realizar. Tenho muita coisa para fazer em muitas áreas.

E quais as áreas em que é possível fazer alguma coisa no prazo de um ano?

Há duas áreas em que contamos ter as iniciativas no terreno ainda no primeiro semestre [de 2019], que são os leilões de capacidade fotovoltaica e desbloquear os pedidos de sobreequipamento [de parques eólicos] que neste momento existem. Essas duas iniciativas na produção de eletricidade estarão feitas até ao final da legislatura.

Como tem sido lidar com os interesses económicos da área da energia?

Com tranquilidade e naturalidade, porque é isso que se espera de um governante: que interaja e dialogue com os stakeholders do sector. Uma coisa nós sabemos: não se faz uma transição energética desta magnitude de costas voltadas ou em conflito permanente com o sector. Obviamente, as entidades têm os seus próprios interesses e a obrigação do Governo é governar de acordo com o interesse público.