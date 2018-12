Imobiliário: os acontecimentos do “melhor ano de sempre”

Extraordinário, incrível, fantástico, o melhor de sempre. Estes são apenas alguns dos adjetivos que qualquer empresário ou consultor ligado ao mercado imobiliário escolhe quando fala de 2018. De facto, foi um ano sem precedentes. Tudo aponta para que se atinjam recordes no investimento aplicado em imóveis comerciais e no arrendamento de escritórios. E no mercado residencial, apesar de não estar previsto um recorde, o volume de vendas é o mais elevado, pelo menos desde que Portugal pediu ajuda à troika. Escolher os melhores ou maiores acontecimentos de 2018 não é, por isso, fácil. Porque foram muitos. Mas os que deixamos aqui em baixo, sem qualquer ordem de importância, são os mais consensuais para os vários intervenientes do mercado e segundo a análise que o Expresso fez do ano que agora termina.

Venda dos terrenos da Feira Popular

Diz-se que à terceira é de vez, mas na venda dos terrenos da antiga Feira Popular foi só à quinta. É isso mesmo. Foram precisas cinco tentativas para vender aquele que é considerado um dos melhores ativos imobiliários da Europa. “Uma pérola”, como lhe chamaram os investidores estrangeiros no MIPIM em Cannes, o principal encontro do sector.

De facto, mais do que um investimento imobiliário, o desenvolvimento dos terrenos da antiga Feira Popular vai alterar para sempre a cidade, não só em termos urbanísticos, mas também em termos económicos e sociais, até porque à boleia deste projeto a autarquia decidiu avançar com a construção de equipamentos sociais, como creches e centros de dia para idosos e com a reabilitação e construção de casas com rendas acessíveis na zona de Entrecampos, aproveitando áreas que também estão paradas há anos.

No total, nos 25 hectares que ocupam os terrenos da antiga Feira — e mais uma parcela na Avenida Álvaro Pais — vão ser construídos escritórios, jardins e 279 casas, e nos espaços restantes serão edificadas mais 700 habitações, ou seja, Entrecampos — que é uma das zonas mais centrais e valiosas de Lisboa com acesso a todo o tipo de transportes e serviços — vai ganhar 979 casas novas. Claro que tudo isto vai levar o seu tempo a desenvolver — nunca menos de três anos —, mas só o processo de venda já serviu para limpar o enorme descampado situado mesmo no centro da cidade que, desde 2003, quando a Feira encerrou, estava praticamente abandonado e povoado por vegetação selvagem e ratazanas.

Quase parece irrelevante saber quem venceu o leilão de venda dos terrenos que decorreu a 12 de dezembro, mas do ponto de vista do negócio imobiliário não é, até porque o processo rendeu muito mais à Câmara do que o previsto.

De facto, a Fidelidade Properties, o braço imobiliário da seguradora Fidelidade que agora pertence aos chineses da Fosun, arrematou todas as cinco parcelas à venda por €273,9 milhões, mais €85,5 milhões que o preço base de licitação. São estes mais de €80 milhões que vão para a autarquia e que o presidente, Fernando Medina, garante que vão ser usados para fazer casas a preços acessíveis na cidade.

Do ponto de vista económico, não podemos ainda esquecer que, além destes €273,9 milhões, a Fidelidade terá ainda de investir na construção dos edifícios, onde se incluirá a sua nova sede para concentrar todos os empregados. As estimativas apontam para que estas obras todas possam custar cerca de €300 milhões, um montante significativo para uma empresa privada aplicar na economia.

Arrendamento com benefícios fiscais

Entra em vigor apenas em 2019, mas o pacote de medidas criadas para incentivar o arrendamento foi aprovado há duas semanas. Nele incluem-se uma série de alterações e uma delas define que todas as rendas inferiores a 20% da mediana dos preços divulgados pelo INE fiquem isentas de IRS e de IMI. Outra estabelece que, a partir de 2019, quem arrendar uma casa no mercado livre por mais de um ano também terá reduções no IRS que crescem com a duração do contrato.

Esta ganha mais peso porque o prazo mínimo dos contratos também muda e passa a ser de, precisamente, um ano. Além disso, os contratos têm de ser renovados ao fim de três anos e só podem terminar antes se o senhorio precisar da casa para si. Na lista das medidas aprovadas há ainda uma outra que diz respeito ao crédito à habitação de uma casa cujo spread não poderá subir se estiver arrendada.

Como referido em cima, estas medidas pretendem incentivar o mercado de arrendamento que a maior parte dos intervenientes no sector considera ou estar “morto” ou “não existir”.

Google arrenda mais 6000 m2

A Google decidiu reforçar o investimento em Portugal, abrindo uma extensão do centro de operações de fornecedores que montou em junho num só edifício de 7000 m2 no Lagoas Park, em Oeiras.

Para isso precisava de mais escritórios e ainda conseguiu encontrá-los, mesmo que dispersos por vários edifícios daquele parque empresarial. No total são mais 6000 m2 que a Google vai ocupar a partir do verão de 2019, o que deixa o Lagoas Park quase sem espaços livres para arrendar.

É que não é só no mercado residencial que há falta de imóveis, também há muita falta de oferta de escritórios para a procura que tem havido, igualmente de empresas estrangeiras que se querem instalar ou expandir em Portugal.

Preços das casas a estabilizar

O aumento das vendas e da procura de casas, principalmente por parte de estrangeiros, demonstrou que existe uma clara falta de oferta, principalmente para a classe média, ou seja, com preços mais acessíveis. E se não há oferta que chegue para a procura é natural que os preços subam e é isso que tem estado a acontecer desde o quarto trimestre de 2016. Mas, tal como disseram ao Expresso há uns meses o CEO da Century 21, Ricardo Sousa, e também o diretor geral do Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, os preços não podiam estar a subir para sempre e seria já este ano que iam começar a estabilizar. E parecem ter acertado.

De acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), no terceiro trimestre, o Índice dos Preços de Habitação cresceu 8,5% quando comparado com o mesmo período de 2017, mas está 2,7 pontos percentuais abaixo do observado nos três meses anteriores, que também já tinha registado uma desaceleração face ao início do ano. Ou seja, “é o segundo trimestre consecutivo em que se registou uma desaceleração dos preços das habitações transacionadas”, pode ler-se no comunicado do INE.

Venda dos Fóruns Montijo e Sintra e do Sintra Retail Park

Os centros comerciais Fórum Montijo, Fórum Sintra e Sintra Retail Park foram comprados logo no início do ano pelo braço imobiliário do grupo Auchan, na altura a Immochan, mas que entretanto mudou de nome para Ceetrus. O vendedor foi a norte-americana Blackstone, que encaixou €411 milhões, um montante que fez desta a maior operação de investimento realizada em Portugal este ano e até nos últimos 15 anos.

É que, por norma, as operações deste género — compra e venda de imóveis comerciais como shoppings ou edifícios de escritórios — não chegavam sequer aos €100 milhões ou mesmo aos €50 milhões.

A venda destes três centros comerciais só não foi também uma operação única porque, ao longo do ano, se registaram outras transações de valores semelhantes. Foi o caso do centro comercial Dolce Vita Tejo, vendido por €230 milhões logo em janeiro, ou do parque de escritórios Lagoas Park, vendido em junho por €375 milhões.

É, por isso, que as consultoras estimam que o investimento na compra de imóveis ultrapasse os €3000 milhões este ano. A concretizar-se, será o valor mais alto até à data.

Venda do Fórum Almada

Como referido em cima, neste ano foram muitas as operações de investimento com valores nunca antes atingidos em Portugal. A venda do Fórum Almada à espanhola Merlin é outro exemplo disso. Transacionado por €407 milhões, foi a segunda maior operação do ano e, além disso, representou uma mais-valia de mais de €180 milhões para a norte-americana Blackstone, que também era a dona deste ativo e o tinha comprado em 2015 por €224 milhões.