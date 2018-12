Novo Banco vende 87,5% do Banque Espírito Santo et de la Vénétie

Banco diz que esta transação, anunciada em junho, "representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos"

O Novo Banco concretizou a venda de 87,5% do Banque Espírito Santo et de la Vénétie (BES Vénétie), que já tinha sido anunciada a 15 de junho.

O comprador é a sociedade Promontoria MMB SAS, constituída em França, subsidiária da Cerberus Capital Management.

Em comunicado, o banco diz que “no âmbito desta operação será realizada pelo BES Vénétie a amortização de um empréstimo subordinado”. E adianta que há um "impacto positivo estimado de 30 pontos base no rácio de capital Common Equity Tier 1 do Novo Banco, não tendo efeitos na conta de exploração".

“Esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco, prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário ibérico”, adianta o banco.