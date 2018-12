Gasolina e gasóleo mais baratos na próxima semana. Impostos ajudam

Encher o depósito do carro vai ficar ainda mais barato na próxima semana, com descidas quer no gasóleo, quer na gasolina, que refletirão não só uma redução do custo internacional das matérias-primas mas também efeitos fiscais.

Segundo fonte do sector petrolífero contactada pelo Expresso, o gasóleo deverá baixar 2 cêntimos por litro na segunda-feira, enquanto a gasolina poderá recuar meio cêntimo por litro. Estes valores poderão ainda variar em função das cotações de fecho desta sexta-feira.

Mas a gasolina será ainda beneficiada, a partir de terça-feira (1 de janeiro), por uma descida de 3 cêntimos por litro (ou 3,7 cêntimos por litro incluindo IVA) no ISP - Imposto Sobre Produtos Petrolíferos.

O preço final de venda ao públicos dos combustíveis na próxima semana será ainda afetado por um ajuste da taxa de carbono, que apenas será conhecido a 31 de dezembro.

Os combustíveis rodoviários têm registado um ciclo de descidas (a gasolina não sobe há quase três meses). A gasolina deverá entrar em 2019 com o preço mais baixo em dois anos e o gasóleo com um mínimo de nove meses.