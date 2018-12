Entrega da casa vai passar a liquidar empréstimo bancário na totalidade

A entrega de uma casa ao banco deve ser suficiente para liquidar, na totalidade, o empréstimo bancário contraído para a aquisição do imóvel, defende o Bloco de Esquerda (BE) na proposta da Lei de Bases da Habitação que entregou no Parlamento. No mesmo sentido vão as propostas do PS e do PCP, que deverão ser votadas na primeira semana de janeiro, noticia esta sexta-feira o “Diário de Notícias”.

A atual legislção não garante que este mecanismo, denominado dação em cumprimento, seja suficiente para saldar a dívida na totalidade. Os bancos exigem uma reavaliação para determinar o valor atual do imóvel e, se este for inferior ao empréstimo pedido, o devedor terá de pagar o remanescente, além de entregar a casa.

Existem vários pontos comuns entre as propostas do BE, PS e PCP. Um deles tem a ver com a requisição de casas devolutas, abandonadas, em degradação ou em ruínas para habitação. O BE acrescenta ainda a possibilidade do Estado penalizar ou criar regimes fiscais diferenciados para essas situações.

O Bloco apresenta ainda uma proposta que, a ser aprovada, representaria o fim dos vistos gold. Na Lei de Bases do BE lê-se que “a compra de habitação e edificado não constitui meio de aquisição dos direitos de residência, nacionalidade ou de permanência em Portugal”.

Relembrando que o direito à habitação está consagrado na Constituição Portuguesa, o BE defende a criação de um serviço nacional de habitação, à semelhança do Serviço Nacional de Saúde, que garanta o acesso à habitação de todos os cidadãos.