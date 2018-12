Empresa de Braga dá aos trabalhadores kits para preservar células estaminais

Líder executivo do grupo, Ricardo Costa, disse à Lusa que o primeiro kit foi entregue este mês, a uma trabalhadora que vai ser mãe em janeiro

O Grupo Bernardo da Costa, com sede em Braga, vai oferecer kits para a criopreservação de células estaminais aos trabalhadores com filhos recém-nascidos, numa medida de incentivo à natalidade, foi anunciado nesta sexta-feira. O líder executivo do grupo, Ricardo Costa, disse à Lusa que o primeiro kit foi entregue este mês, a uma trabalhadora que vai ser mãe em janeiro.

"Trata-se de uma espécie de 'seguro de vida' para os recém-nascidos, mas que esperamos, naturalmente, que nunca venha a ser necessário", referiu. Lembrou que as células estaminais podem ser fundamentais na terapia de "dezenas" de doenças graves, como Alzheimer, Parkinson ou problemas do foro cardiovascular.

Ricardo Costa acrescentou que a recolha das células acarreta um esforço financeiro "de alguma monta", que nem todos os pais estão em condições de suportar. "Em vez de uma qualquer prenda em dinheiro para os jovens pais, decidimos avançar com o kit para a criopreservação de células estaminais", explicou.

A oferta destina-se aos colaboradores de ambos os sexos.

Ricardo Costa afirmou que o grupo que lidera "é amigo da natalidade", sublinhando que já contratou várias colaboradoras em plena gravidez. "Como costumo dizer, se a minha mãe não tivesse ficado grávida, eu não estaria aqui. O apoio à natalidade é algo que faz parte do ADN do Grupo Bernardo da Costa", afirmou.

Um grupo que tem um "Departamento da Felicidade" e que de há cinco anos a esta parte vem oferecendo aos colaboradores férias em destinos como Punta Cana, Jamaica, México, Cuba e Cabo Verde.

O grupo dá a escolher entre as viagens de férias e um ordenado extra. "Este ano, cerca de 70 por cento optaram pela viagem a Cabo Verde", adiantou Ricardo Costa. A oferta de cinco refeições por semana, um serviço gratuito de lavandaria ou a utilização gratuita de um SPA em pleno local de trabalho são outros dos "mimos" que o Grupo Bernardo da Costa dispensa aos seus colaboradores.

A BC Segurança, uma das empresas do grupo, foi uma das 13 empresas privadas nacionais convidadas a integrar o Pacto para a Conciliação, uma medida que integra o Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar "3 em linha".

Este programa, lançado no início deste mês pelo Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, tem como objetivo promover a cidadania efetiva e um maior equilíbrio entre as várias dimensões da vida, através de medidas como teletrabalho, horários adaptados, horas limite para reuniões e ginástica laboral, entre outras.