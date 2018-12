Défice até novembro melhora

Mário Centeno fechou o mês de novembro com um défice do de 624 milhões de euros no Estado. Trata-se de um valor pior do que o registado em outubro, mas que melhora substancialmente face a novembro de 2017.

Os números da execução orçamental de novembro foram antecipados através de um comunicado do Ministério da Finanças, onde se explica que o défice fica 1.425 milhões de euros face ao período homólogo devido a um aumento da receita na casa dos 5,4%, que foi superior à subida da despesa (subiu 3,3%). A diferença face a outubro dever-se-á sobretudo ao facto de este ano, ao contrário do que aconteceu em 2017, o Governo ter decidido pagar 100% do subsídio de natal no mês de novembro aos funcionários públicos e pensionistas.

Do lado da receita, os impostos que mais contribuíram para o desempenho orçamental foram o IVA, (mais 5,6% do que em 2017), o IRC (11,3%) e o IRS (4,3%). Isto, a par com os descontos para a segurança social, cuja receita avançou 7% face ao período entre janeiro e novembro do ano passado.

Sobe sobe, despesa sobe

Numa altura em que é acusado de conseguir bons resultados orçamentais à custa do estrangulamento do investimento e dos serviços públicos, o Ministério das Finanças faz questão de sublinhar no comunicado que está a abrir os cordões à bolsa.

A despesa nas administrações públicas cresceu 3,3%, explicada desde logo pelo “forte aumento” da despesa no Serviço Nacional de Saúde, na ordem dos 5,7%, e por um aumento de 33% na Administração Central e prestações sociais, devido à criação da prestação social para a inclusão e o alargamento do abono de família.

O Governo destaca ainda “o crescimento significativo” da despesa na área dos transportes públicos e em particular na CP (mais 19,4%) e na Infraestruturas de Portugal (10,8%) e as despesas com pessoal.

Criticado pelos sindicatos por não querer dar aumentos generalizados à função pública, e a braços com greves no setor da saúde, Mário Centeno diz que as despesas com salários cresceu 2,1% na administração central, com especial destaque para a saúde, onde as despesas crescem 6%. É fruto de um reforço dos quadros mas também do aumento das horas extraordinárias, horas de qualidade e a criação de um novo subsídio para os enfermeiros especialistas.

O investimento público no Estado Central avançou 33%, “para o qual contribuiu a aposta na ferrovia (+107%) e no setor da Saúde (mais 35%)”.

Fonte de problemas crónicos, os pagamentos em atraso aos fornecedores reduziram-se 184 milhões de euros, garante o Governo.

As previsões do Governo apontam para um défice no final do ano equivalente a 0,7% do PIB (1.456,5 milhões de euros), mas Mário Centeno já veio admitir que poderá fechar o ano com um desempenho melhor que o antecipado.