Banco Montepio vende €239 milhões em crédito malparado

A Caixa Económica Montepio Geral vendeu uma carteira de crédito malparado de 239 milhões de euros a uma empresa da Irlanda, sem divulgar o valor do negócio, disse em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (CEMG) informa que ontem [quinta-feira], dia 27 de dezembro de 2018, e após um processo de venda competitivo, foi celebrada uma escritura pública de venda de uma carteira de créditos não produtivos ('non-performing loans'), sob a forma de venda direta, à empresa Mimilus Finance DAC, uma sociedade validamente constituída e regida pelas leis da Irlanda, com sede em Dublin", refere a informação ao mercado. A carteira vendida consta de 10 mil contratos no valor bruto de 239 milhões de euros. O banco Montepio diz que, com esta operação, dá seguimento à estratégia de "redução de ativos não produtivos".

Os bancos vendem carteira de crédito malparado para melhorar o seu balanço. Contudo, pode ter impacto negativo nos resultados caso haja necessidade de suprir a diferença a que os créditos estão registados no balanço e o valor a que são vendidos.

Já esta quinta-feira foi a vez de o Novo Banco anunciar a venda de uma carteira de crédito malparado a fundos de investimento, mas nesse caso um pacote bem mais significativo, de 102 mil contratos no valor de 2.150 milhões de euros.

A Caixa Económica Montepio Geral teve lucros de 15,8 milhões de euros no primeiro semestre, mais 21,1% face ao mesmo período de 2017, para o que contribuiu a queda das provisões para crédito.