Amor-não-me-Deixes! Quem diz isto pode ser enólogo

Os franceses dizem ter um queijo para cada dia do ano. Os portugueses rivalizam com as suas castas de vinho. São precisamente 340 aptas a produzir e, diz a OIV - Organização Internacional da Vinha e do Vinho, só Itália bate a viticultura lusa na diversidade.

Em números, considerando as variedades existentes em 75% da área total de vinha de um país, isto significa que Itália é a campeã do mundo, com 80 castas, e Portugal aparece na segunda posição, com 24.

Por aqui, a terra é fértil em castas e em nomes que até podem parecer estranhos, mas também podem ter peso na viticultura de uma região. Negra Mole? É uma casta tinta que domina no Algarve com uma percentagem de 16%, ex-equo com a Castelão, também conhecida como João de Santarém ou Periquita. Borrado das Moscas (ou Bical)? É a terceira casta no ranking da Beira Atlântico (5%) e está em sexto lugar no Dão (5%).

Na verdade, entre brancos e tintos, há muitos nomes exóticos para descobrir na última listagem oficial das castas aptas à produção de vinho em Portugal, publicada no anuário do IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, com dados de 2017, da Esgana Cão, à Amor-não-me-deixes, Carrega Burros, Dedo de Dama, Água Santa, Pé Comprido ou Rabo do Anho.

Em terra de vinho verde, a casta Loureiro (branca) é a rainha. Sozinha, tem 27% dos 21.307 hectares de área total de vinha da região, ao lado de outras bem menos conhecidas no país, como a Borraçal ou a Padeiro (1% da área).

Já no mapa vínico nacional, quem mais ordena é a casta Aragones, Tempranillo ou, como é conhecida no Douro, Tinta Roriz. Tem uma quota de 11% no país e presença de norte a sul: no Alentejo lidera com 18 em cada 100 hectares, em Trás-os-Montes e no Douro soma 15%, no Dão chega aos 19%, no Tejo fica nos 8% e em Lisboa e no Algarve apresenta percentagens de 6%.

Feitas todas as contas, Portugal apresenta-se ao mundo com 190 mil hectares de vinha e um património único de 340 castas para trabalhar, concentrado em menos de 100 mil quilómetros quadrados, o que pode ser um trunfo decisivo para lidar com o desafio das alterações climáticas, dizem os especialistas.

À escala global, há 10 mil castas de vinho, mas basta juntar 13 para encontrar 1/3 da área total de vinha. Na liderança mundial está a Kyoho, uma variedade de uvas de mesa popular na China. Só no segundo lugar surge a Cabernet- Sauvignon, um nome bem mais conhecido, presente em todos os continentes. E juntas, estas duas variedades respondem por 10% da área de vinha mundial

Só 5 castas têm um peso acima de 4%

Em Portugal, um país que produziu 6,7 milhões de hectolitros de vinho e exportou 777,9 milhões de euros no ano passado, a diversidade de castas é vista no mundo da vitivinicultura como uma mais valia, até porque o potencial do sector está mais na produção de vinhos de nicho do que na oferta de grandes quantidades.

O património vitícola é invejável e a diversidade é muito importante, sim, mas “se ela for excessiva pode trazer perda de identidade”, sublinha o enólogo Anselmo Mendes. Aliás, na extensa listagem das 340 castas do IVV, “as variedades autóctones rondam as 240 e em cultivo, nas diferentes regiões, não haverá mais de 60 castas”, acrescenta.

De norte a sul, apesar de Portugal ser um dos campeões da diversidade na viticultura, há apenas 34 variedades “mais utilizadas”, uma expressão que o IVV usa para todas as castas com quotas de plantação de 1% ou mais. Neste grupo, cabem precisamente “17 castas tintas, com 55% da área de vinha total, e 17 castas brancas autóctones, com uma representatividade de 28% da área total”, precisa o anuário do IVV.

E entre elas só 5 variedades têm um peso superior a 4% no mapa vínico nacional, o que significa que ao lado da Tinta Roriz (Aragonês ou Tempranillo), aparecem apenas a Touriga Franca e a Touriga Nacional, ambas com 7%, Fernão Pires ou Maria Gomes (6%) e Castelão (5%).

A presença das variedades estrangeiras tem vindo a aumentar, em especial a sul, com destaque para a Syrah, que já tem uma fatia de 3% nas vinhas nacionais, combinando quotas de 5% no Tejo, 6% da Península de Setúbal, 9 % no Alentejo e 4% no Algarve.

Ao sabor da moda

E nesta dinâmica vínica territorial, também há modas, Muitas castas saíram do cartaz habitual de opções dos viticultores, mas podem voltar a entrar em cena a qualquer momento, como é o caso de Alvarelhão ou Brancelho, que Anselmo Mendes decidiu, agora, plantar em Monção, na Região dos Vinhos Verdes, mas que tem andado esquecida, talvez pelas tendências dos últimos anos terem privilegiado mais a cor e o álcool, explica o enólogo.

A explorar 115 hectares como produtor, na Região dos Vinhos Verdes, e a trabalhar como consultor noutras regiões do país, do Dão ao Douro, Lisboa e Açores, Anselmo Mendes dá mais dois exemplos de “castas da moda”. “Olhando o momento presente, no vinho verde tinto quase só se fala em Vinhão. Recuando um pouco, vemos que a Touriga Nacional, que no século XIX estava muito concentrada no Dão, foi ganhando espaço no Douro e no Alentejo nos anos 80”.

Na análise dos números relativos à reestruturação de vinhas nos últimos 10 anos, o IVV conclui que “continua a haver uma predominância dos encepamentos tintos (62%) em relação aos brancos (38%), havendo uma predominância na escolha dos encepamentos instalados de castas autóctones em relação às castas internacionais”.

Quanto à produção, 2018 terá sido o melhor ano do século à escala global, mas Portugal registou uma quebra na ordem dos 22%, para os 5,2 milhões de hectolitros, o valor mais baixo das últimas duas décadas, muito por força das condições meteorológicas registadas, favoráveis ao aparecimento de surtos de míldio e oídio.

Em 9º lugar no ranking dos maiores exportadores de vinho do mundo, Portugal fechou os primeiros 9 meses do ano com crescimentos de 4% nas vendas ao exterior em volume, nos 2,2 milhões de hectolitros, e 5,35% em valor, nos 565 milhões de euros, e com o preço médio por litro a subir 1,3%, para os 2,54 euros.

Casta é...