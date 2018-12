Americanos investem 10 milhões em Odemira na produção de framboesas e amoras

A Maravilha Farms, subsidiária portuguesa do grupo norte-americano Reiter Affiliated Companies, quer investir 10,1 milhões de euros para ampliar a sua produção de framboesas e amoras em São Teotónio, no município alentejano de Odemira.

O projeto, cujo estudo de impacto ambiental entrou em consulta pública, prevê a ocupação de uma área de 48 hectares, dos quais 30 hectares no perímetro de rega do rio Mira.

“Estas novas áreas agrícolas serão dedicadas à produção de framboesa e de amora, em regime de hidroponia, sistema produtivo em que plantas crescem em substrato e não na terra, recorrendo para tal à instalação de túneis amovíveis para controlo da insolação e ventos”, refere o estudo ambiental da Maravilha Farms.

O documento prevê que o investimento de 10,1 milhões de euros será distribuído por um período de três anos. Na fase de exploração haverá 350 novos empregos diretos na vertente agrícola, a que irão acrescer 700 postos de trabalho temporários.

Este projeto permitirá à Maravilha Farms produzir no primeiro ano 35 toneladas de amoras e 180 toneladas de framboesas. Mas nos três primeiros anos do empreendimento serão produzidas 382 toneladas de amoras e 858 toneladas de framboesas, destinadas na quase totalidade à exportação.

No pico de produção, todos os dias sairão da propriedade da Maravilha Farms em São Teotónio, no litoral alentejano, nove camiões com frutos vermelhos.

Este investimento integra-se no projeto global de crescimento que a Maravilha Farms apresentou em maio do ano passado e que previa duplicar a área de produção da empresa em Portugal de 150 para 300 hectares, prevendo novas áreas de cultivo no Alentejo, no Algarve e noutras regiões do país.