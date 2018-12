Diário de Notícias passa a sair aos sábados para “ficar mais tempo nas mãos dos leitores”

Jornal antecipa já este fim de semana a sua edição semanal em um dia. O objetivo é o de dar mais tempo aos leitores para o lerem e estar mais tempo à venda nas bancas

O Diário de Notícias (DN), que em julho passou a ter apenas uma edição impressa semanal publicada aos domingos, vai agora chegar às bancas aos sábados, já a partir do próximo fim de semana. Uma decisão que, segundo a sua diretora executiva, Catarina Carvalho, tem como objetivo que o jornal fique “mais tempo nas mãos dos leitores”.

“Apostamos em temas com muita profundidade e que marcam a agenda e o facto de o jornal sair aos domingos deixava pouco tempo para o ler”, explicou ao Expresso Catarina Carvalho. “Temos leitores que se queixavam de não ter tempo para ler o jornal todo no domingo. Com a publicação ao sábado, não só estamos a dar mais tempo para a leitura como estamos a ficar mais tempo nas bancas”.

A diretora executiva do DN refere que a próxima edição, que vai ser especial por ser comemorativa do 154º aniversário, já estava anunciada para sair no sábado. O aniversário acabará assim por marcar mais esta mudança. Mas a antecipação da saída em banca não trará constrangimentos de fecho à redação, já que grande parte da edição semanal é preparada ao longo da semana, apesar de a redação estar muito concentrada no dia-a-dia, na edição online.

Quanto às vendas do jornal em banca, Catarina Carvalho refere que estão em linha com os últimos indicadores que foram publicados recentemente. Em agosto o jornal vendeu, em média, 8993 exemplares por edição. A sua passagem a semanário ocorreu no início de julho.

Recentemente foram noticiados atrasos no pagamento dos subsídios de Natal por dificuldades de tesouraria, mas a situação acabou por ser regularizada mais cedo do se previa. Além disso, há receios de que avance um processo de reestruturação que leve a despedimentos dentro do grupo Global Media que, além do Diário de Notícias, detém também o Jornal de Notícias e a TSF. Questionada sobre a situação do grupo, Catarina Carvalho refere que são questões que devem ser colocadas à administração.

A diretora executiva do DN refere, no entanto, que “a situação dos media é muito complexa” e por isso defende que os grupos de media e os jornalistas tomem "medidas em conjunto" e se deixem de “concorrências ferozes e pequeninas”. Em causa estão os temas relacionados com a publicidade e também com a apropriação ilícita dos conteúdos dos meios de comunicação social. “Sugiro que falemos todos sobre os problemas que estão a afetar o sector dos media”, disse ao Expresso.