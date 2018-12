Mais uma segunda-feira negra em Wall Street. Dow Jones cai quase 3%

Numa sessão mais curta, as duas bolsas de Nova Iorque fecharam esta segunda-feira com quedas superiores a 2%. O índice de pânico financeiro registou um novo máximo desde a crise de fevereiro. Risco Trump domina nervosismo dos mercados

Nova sessão negra em Wall Street. As duas bolsas de Nova Iorque, as mais importantes do mundo, fecharam esta segunda-feira com perdas acima de 2%. Foi a terceira pior sessão de dezembro, depois das quebras nos dias 4 e 7, de 3,23% e 2,35% respetivamente. Numa sessão que fechou mais cedo, por ser véspera de Natal, o Dow Jones 30 caiu 2,9%, o S&P 500 recuou 2,6% e o Nasdaq (das tecnológicas) perdeu 2,2%.

O índice de pânico financeiro, conhecido tecnicamente pelo acrónimo VIX associado ao S&P 500, registou um novo máximo desde a crise de fevereiro, chegando a 35,38 durante a sessão, o nível mais elevado depois dos máximos de 50,3 e 41,06 no início de fevereiro.

O 'sentimento' dos investdiores nas bolsas norte-americanas continua a ser contagiado negativamente pelo caos político na Casa Branca, com a saída do secretário da Defesa e as ameaças de despedimento do presidente da Reserva Federal, o banco central. Uma reunião do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, com os seis principais banqueiros norte-americanos, procurando garantir que o sistema bancário tem "ampla liquidez", teve o efeito contrário após o anúncio de que Mnuchin vai reunir com os reguladores e com o grupo de trabalho da Presidência para os mercados financeiros, a mesma equipa que reuniu de emergência durante a crise financeira de há dez anos.

Bolsas importantes estiveram encerradas esta segunda-feira em virtude de feriados. As praças de Tóquio, a terceira mais importante do mundo, Frankfurt, São Paulo e Milão estiveram fechadas. Na Europa, Paris, Amesterdão e Viena lideraram as quedas, com perdas superiores a 1%. Em Lisboa, o PSI 20 recuou apenas 0,21%.

Na Ásia, Xangai e Shenzhen, as duas bolsas chinesas, fecharam em terreno positivo. Pequim deixou duas prendas de final de ano: anunciou um pacote de estímulos orçamentais e monetários e avançou com uma terceira ronda de corte nas taxas aduaneiras sobre as importações e exportações. A partir de 1 de janeiro, a China baixa as taxas sobre 700 produtos importados e sobre 94 produtos exportados. Com vista a deitar água na fervura da guerra comercial que marcou 2018, o ministro do Comércio chinês anunciou que houve "novos progressos" nas negociações entre Pequim e Washington, durante a trégua em curso.