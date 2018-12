Retalho diz que não consegue contratar

emprego está em transformação no sector do retalho e da grande distribuição, fruto de uma mudança nos padrões de consumo. E o problema é que neste, tal como noutros sectores, já é difícil contratar profissionais. Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), atribui a escassez de candidatos a uma imagem do emprego no sector (sobretudo nos super e hipermercados) desfasada da realidade atual. “A ideia de que não há oportunidades de emprego interessantes no retalho é passado. Hoje um caixa de supermercado é uma pessoa altamente qualificada e, ao contrário do que se julga, não estamos a falar de salários assim tão baixos”, diz o diretor geral da APED. Argumentos que o sindicato e as empresas de recrutamento deitam por terra. Desde logo, porque, asseguram, o sector continua com salários baixos, pouca progressão na carreira e horários desregulados. E isso justifica que os trabalhadores ‘fujam’ da área.

A dificuldade em contratar profissionais para o retalho é maior fora dos grandes centros urbanos onde, segundo Gonçalo Lobo Xavier, o sector enfrenta uma grande concorrência da indústria para a captação de profissionais. Mas Célia Lopes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que lançou um pré-aviso de greve dos funcionários dos supermercados para 24 de dezembro, véspera de Natal, tem outra explicação. “Em Portugal, um trabalhador de um hiper ou supermercado em topo de carreira, com mais de oito anos de profissão, ganha em média €630 se trabalhar em Lisboa, Porto ou Setúbal. No resto do país ganha €585, sensivelmente o mesmo que nas grandes cidades se paga a profissionais em início de carreira”, diz. A eliminação desta diferença salarial é uma das reivindicações dos trabalhadores. Célia Lopes justifica o pré-aviso de greve com o facto de “ao fim de 26 meses de negociações”, as empresas representadas pela APED — que incluem a “Sonae, Pingo Doce/Jerónimo Martins, Auchan, Lidl, Dia/Minipreço, El Corte Inglés e muitas outras — “continuarem a não apresentar propostas de verdadeiro aumento dos salários e correção das injustiças e discriminações existentes”.

DIFICULDADES PODEM AUMENTAR

O sindicato acusa as empresas de quererem manter a distribuição como um sector de salário mínimo nacional, referindo que as negociações com as empresas “continuam a querer reduzir o valor do trabalho extraordinário e desregular ainda mais os horários com a introdução do banco de horas no CCT”. Os trabalhadores acusam ainda a APED de ter apresentado uma proposta “discriminatória”, que fala em aumentos de chefias e quadros de 1,14% enquanto a proposta de aumentos salariais dos trabalhadores permanece inalterada. Desigualdades que, garante Célia Lopes, nunca poderão contribuir para mudar a imagem do sector e torná-lo um empregador aliciante. A dirigente sindical não tem dúvidas de que “se há dificuldades de contratação no sector, como as que denuncia a APED, não é com as atuais condições de trabalho que as empresas conseguirão captar mais e melhores profissionais”.

Gonçalo Lobo Xavier defende que as empresas “fogem muito da realidade dos baixos salários” mas reconhece que a APED “tem uma enorme dificuldade em gerir a negociação com os sindicatos”. O diretor geral da associação que representa as empresas de distribuição realça que “apesar de reconhecer o direito à greve como ato reivindicativo”, considera que “este instrumento, que tem vindo a ser utilizado de forma reiterada por algumas estruturas sindicais, que dizem representar os trabalhadores, não contribui para um compromisso dos sindicatos com o diálogo e com os reais interesses dos mais de 120 mil trabalhadores do sector”. Mas a visão das empresas de recrutamento parece corroborar a teoria de que o sector precisa de melhorar as condições que dá aos trabalhadores para conseguir resolver o problema das dificuldades de contratação.

Vítor Antunes, diretor-geral da Manpower em Portugal, antecipa para 2019 um reforço da dinâmica de contratações no sector, fruto do investimento de novas insígnias em solo nacional e da expansão das existentes (ver texto ao lado). Neste contexto as dificuldades de recrutamento poderão agravar-se. O especialista recorda que a escassez de trabalhadores é também fruto da aproximação ao pleno emprego, mas reconhece que ultrapassar o problema exige que as empresas do sector melhorem a sua proposta de valor. “Esta é uma área com horários muito desregulados e salários que ainda são pouco atrativos, sobretudo para a crescente qualificação que exigem. É fundamental que as empresas aumentem as suas ofertas salariais e condições de trabalho, nomeadamente na conciliação trabalho-família, para conseguirem atrair um maior número de profissionais”, explica.

Nuno Troni, diretor da Randstad Professionals, reconhece o problema. “A principal dificuldade em contratar para funções de loja prende-se com a necessidade de trabalhar por turnos e com a pouca competitividade salarial face a outros sectores”, explica chamando a atenção para uma outra questão: a disparidade de salários entre as hierarquias do sector. A esmagadora maioria dos profissionais de uma grande superfície “não é bem remunerada e o mesmo acontece no sector do retalho”, reconhece. O salário mínimo, garante Nuno Troni, é a realidade, mas um diretor de loja de uma grande superfície “pode ganhar entre os €75 mil e os €110 mil brutos anuais, dependendo da insígnia e da dimensão da loja e um chefe de sector varia entre os €800 e os €1600, em valores brutos mensais”.

SALÁRIOS NÃO ATRAEM

Isabel Barros, administradora da Sonae MC (Continente) com o pelouro dos Recursos Humanos, admite a dificuldade em contratar, mas exclui que o problema sejam os salários. Mas confirma que a empresa aumentou, em janeiro deste ano, o pacote salarial dos trabalhadores efetivos com menor remuneração para os €722 brutos (€600 de vencimento-base, a 14 meses, acrescido de subsídio de alimentação, seguros de saúde e vida) “fora variáveis como prémios de produtividade, complementos salariais pagos ao fim de semana e feriados, mas também benefícios como a alimentação gratuita nas lojas”, explica. A administradora atribui as dificuldades de contratação da empresa — que agrega o retalho alimentar, mas também as parafarmácias e papelarias — à diversidade das operações e “às lacunas existentes entre as qualificações que o sistema de ensino gera e o nível de necessidade que a Sonae tem em termos de quantidade e qualidade”.

No Grupo Auchan (Jumbo) os valores são outros. Em resposta ao Expresso a empresa garante que “o colaborador de loja com o salário mais baixo ganha anualmente €14.197 brutos [cerca de €1000 brutos mensais], um montante que inclui remuneração-base e variável e subsídios. O salário médio anual em loja é de €17.870, e abrange todas as chefias e o diretor”. Já a cadeia espanhola Mercadona, que se prepara para abrir lojas em Portugal e tem já portugueses em formação em Espanha, paga €897,10 brutos mensais a todos os seus colaboradores de loja, a que acresce um subsídio de almoço de €6/dia. “Temos uma política de equidade e igualdade salarial que defende que para a mesma responsabilidade o mesmo salário”, explica fonte da empresa referindo que todos os profissionais têm contrato de trabalho efetivo.

O grupo Jerónimo Martins não divulga a remuneração média praticada nas funções de loja, mas fonte da empresa garante que “o Pingo Doce tem conseguido atrair e reter trabalhadores” e que a cadeia “iniciou, no ano passado, uma revisão dos pacotes salariais, assente em princípios de mérito, responsabilidade e experiência”. Este investimento abrangeu, cerca de 80% de um universo de cerca de 30 mil colaboradores.

Melhorias que para o especialista da Randstad, Nuno Troni, poderão não ser suficientes para atrair profissionais com o grau de qualificação e especialização que o retalho do futuro exige. “As novas contratações são de perfis qualificados, em muitos casos com domínio de línguas estrangeiras e boa capacidade de comunicação, adaptação e resiliência”, explica acrescentando que no quadro atual, “o tempo de permanência destas funções operacionais tende a ser baixo e a rotatividade elevada”. Por outras palavras, para atrair e reter talento, o sector do retalho terá de conseguir melhorar a sua proposta de valor. E é a pensar em melhorar esta imagem e resolver o problema da falta de profissionais, aproximando o sector das camadas mais jovens, que a APED está a preparar para 2019 um conjunto de ações de captação e divulgação das oportunidades no sector.