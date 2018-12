Portugueses já são mais importantes que os ingleses para os hotéis do Algarve

O crescimento do turismo interno marcou o ano de 2018 e promete continuar em alta em 2019. Os portugueses já são vistos como o primeiro mercado de aposta para os hotéis em vários destinos nacionais, em particular no Algarve, segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que procurou fazer um balanço do ano e previsões para o próximo.

“Pela primeira vez, os portugueses passaram a ser o primeiro mercado no Algarve, ultrapassando o Reino Unido”, adianta Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP, frisando que, além da novidade no Algarve os portugueses mantiveram-se como o principal mercado numa série de destinos nacionais, como o norte, o centro, o Alentejo e os Açores. A exceção é Lisboa, onde os portugueses se posicionaram como segundo mercado dos hotéis, tendo à frente os franceses, e também a Madeira, onde os três principais mercados turísticos são, por esta ordem, Reino Unido, Alemanha e França.

Para a responsável da associação hoteleira, a posição mais destacada do mercado interno na atividade dos hotéis em 2018 “é um claro sinal da maior disponibilidade financeira dos portugueses para turismo”. O crescimento foi mais notório em volume de hóspedes do que em dormidas, o que segundo Cristina Siza Vieira é natural tratando-se de turistas que estão no seu país e têm menor pulsão que os externos para dispender mais tempo nos hotéis.

Mas o facto dos portugueses já estarem a ultrapassar os britânicos no Algarve também reflete as preocupações com as incertezas do Brexit – e este ano 40% dos hotéis já reportaram ter tido quebras com o mercado do Reino Unido.

Nas previsões para 2019, triplicou o volume de hotéis que veem na saída do Reino Unido da União Europeia o principal motivo de preocupação. Se no ano passado o Brexit era apontado como a primeira apreensão para 6% dos hoteleiros, no recente inquérito da AHP este contingente subiu para 18%, e com maior ênfase no Algarve e na Madeira.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: SETEMBRO PASSA A SER O MELHOR MÊS EM VEZ DE AGOSTO

Um dos destaques em 2018 foi o crescimento da atividade turística em setembro, e para 27% dos hotéis inquiridos pela AHP este foi o melhor mês do ano, ultrapassando até agosto, o tradicional mês de pico. Ver setembro a destronar agosto e julho para um volume tão significativo de hotéis “é um sinal que o aquecimento global está efetivamente a chegar à hotelaria”, enfatiza a presidente executiva da associação hoteleira.

d.r.

Nas previsões para 2019, também se destaca o facto de setembro ser antecipado como o melhor mês do ano para 26% dos hotéis, enquanto apenas 22% apontam aqui agosto, e julho foi referido por 18%.

Os maiores crescimentos em 2018 nas taxas de ocupação dos hotéis, segundo os resultados consolidados da AHP até outubro, vieram nos meses de janeiro, fevereiro e março. “A partir de abril, e mesmo nos meses de verão, a taxa de ocupação esteve sempre em queda”, nota Cristina Siza Vieira. Já no que toca às receitas e aos preços dos quartos, a curva ao longo do ano “esteve sempre em crescimento”.

AS BEIRAS FORAM O DESTINO EM MAIOR CRESCIMENTO NA HOTELARIA

Se a queda na ocupação foi o cenário generalizado nos hotéis nacionais a partir de abril, a AHP destaca pela positiva o destino Beiras, onde houve um aumento de 3,5 pontos percentuais. Os hotéis das Beiras também se evidenciaram com um aumento de 16% no preço médio por quarto disponível, enquanto os Açores ficaram em primeiro lugar no crescimento do preço por quarto vendido, com uma subida de 12%.

“Foi para nós uma surpresa este crescimento das Beiras e dos destinos do interior do país”, refere Cristina Siza Vieira. “De todos os destinos que monitoramos, as Beiras e os Açores foram os que ficaram no topo com maiores crescimentos em preços”. No mês de outubro também se destacou “a região Centro com ocupações fantásticas, foi um mês em que os hotéis em Coimbra tiveram taxas médias de 80%, o que é muito bom”, avança a responsável.

FOTO JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES

A maior descida da hotelaria em 2018 verificou-se na região de Fátima e Templários, onde as taxas de ocupação caíram 8,8 pontos percentuais de janeiro a outubro. A presidente executiva da AHP fala aqui de uma “queda abrupta”, mas ressalva tratar-se da comparação “com um ano excecional em 2017”, em que o Papa Francisco veio às celebrações dos 100 anos do santuário.

“No fundo, este resultado recolou ao que vinha sendo habitual no destino, e mostra que a realidade Fátima é muitíssimo frágil para a hotelaria”, considera Cristina Siza Vieira.

No geral, a taxa de ocupação dos hotéis nacionais no acumulado do ano até outubro foi de 73%, refletindo uma quebra de 1.3 pontos percentuais face ao período homólogo do ano passado. Mas o preço médio por quarto vendido subiu 7%, para 97 euros. Apesar de esperarem um abrandamento nas taxas de ocupação, 68% dos hoteleiros preveem ter condições para poder aumentar o preço em 2019.

No próximo ano, os hotéis “esperam continuar a crescer em receitas mas não tanto como esperavam em 2018”, resume a presidente executiva da AHP, lembrando que “já não estamos a falar de crescimentos a dois dígitos como estava a ser habitual em Portugal”.