Grupo Porto Bay entra no Porto com a compra do Hotel Teatro

O grupo Porto Bay, com sede na Madeira e liderado pelo empresário António Trindade, concluíu a compra do Hotel Teatro no Porto, onde vai abrir um segundo hotel em 2019.

Esta aquisição representa o 13º hotel do grupo Porto Bay, cujo portefólio já integra nove hotéis em Portugal (seis dos quais na ilha da Madeira, um no Algarve e dois em Lisboa), além de três hotéis no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo) com um total de cerca de 3050 camas, nos segmentos de 4 e 5 estrelas.

O novo hotel no centro histórico do Porto agora comprado pelo grupo madeirense vai ser rebatizado de Porto Bay Hotel Teatro. Localizado na Rua Sá da Bandeira, o hotel conta com 74 quartos, e mesmo após a mudança de mãos vai manter-se em funcionamento enquanto durarem as obras que visam "aproximar o produto à marca PortoBay Hotels & Resorts".

O Porto Bay Hotel Teatro vai continuar a ser "um hotel temático, onde o tema do teatro se sente em todos os pormenores". O projeto de arquitetura de interiores está a cargo da designer Nini Andrade Silva, tendo já sido distinguido com o prémio "Best Interior Design Europe", atribuído pela European Commercial Property Awards.

A nova diretora-geral do Hotel Teatro é Ana Teresa Matos, quadro do grupo madeirense e que até à data era diretora de alojamento do resort Vila Porto Mare, no Funchal.

Em 2019, o grupo liderado por António Trindade vai abrir um segundo hotel no Porto, na Rua das Flores, e que terá o nome de Porto Bay Flores. No próximo ano, o grupo também vai abrir na Madeira o Les Suites at The Cliff Bay, tendo ambos os projetos classificação de cinco estrelas.