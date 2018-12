Angola. Lagarde leva boia de salvação a Lourenço

“Sem acordo com o Fundo Monetário Internacional [FMI] seríamos obrigados a consentir muito mais sacrifícios para materializar o Plano Nacional de Desenvolvimento de 2018 a 2022”, disse ao Expresso o ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, na sequência da assinatura do acordo de assistência financeira, que ocorreu esta semana em Luanda na presença da diretora do FMI, Christine Lagarde. Atribuindo um carácter “histórico” à vinda pela primeira vez a Angola do mais alto responsável do FMI, que acaba de conceder o maior empréstimo até hoje feito a um país da África Subsariana, as autoridades angolanas parecem apostadas em aderir às suas receitas para dar uma reviravolta na sua política económica.

Dez anos depois de ter subscrito o primeiro acordo stand by (para problemas de curto prazo) e a atravessar uma grave crise financeira, Luanda viu-se agora obrigada a estender a mão ao FMI para implementar um novo e mais apertado programa de reformas económicas. Já em abril de 2016, a braços com problemas na balança de pagamentos e com um crescimento económico considerado anémico, Angola havia ensaiado uma adesão a um extended fund facility — um programa semelhante ao português de 2011 de prazo e montante mais alargado —, que agora se concretizou. Cultivando uma crónica aversão ao FMI, o então Presidente José Eduardo dos Santos acabaria, porém, por desautorizar o ex-ministro das Finanças, Armando Manuel, obrigando-o dois meses depois a dar o dito por não dito.

“Desta vez, a situação degradou-se de tal forma que, ao tornar-se insustentável, deixou o país sem outra saída”, confidenciou fonte do gabinete do Presidente angolano. Com a população a viver um período de asfixia social devido ao aumento galopante do custo de vida, Christine Lagarde bem pode ter trazido uma verdadeira boia de salvação para o Presidente João Lourenço poder começar a aliviar a pressão popular.

“O combate à corrupção não pode ser negligenciado, mas precisamos de políticas práticas para alimentar a barriga e reduzir o desemprego”, refere o sociólogo Matias Ventura.

Da mãos atadas e com “os cofres vazios”, João Lourenço, o novo homem forte do poder em Angola, riscou a lista de recomendações do seu antecessor e, com o FMI, abraçou um programa que será acompanhado por um envelope financeiro de 3,7 mil milhões de dólares (3,2 mil milhões de euros). “Com inúmeras dificuldades para poder pagar aos funcionários públicos nos últimos tempos, desse dinheiro, 900 milhões de dólares serão imediatamente disponibilizados para acudir a dificuldades de tesouraria”, confessou um alto funcionário do Ministério da Economia.

O montante remanescente será escalonado e sujeito a revisões semestrais, devendo “a melhoria da qualidade do crédito inerente a este acordo”, através de “um conjunto de financiamentos multilaterais, bilaterais e bancários, criar condições para o cumprimento desta e doutras obrigações”, garantiu o ministro das Finanças.

Apesar deste aperto, Archer Mangueira entende que o programa de regularização dos pagamentos atrasados pode ser executado “sem necessidade de recorrer aos fundos que resultam diretamente do acordo com o FMI”.

Os recursos deste organismo, para o ministro das Finanças, deverão ser utilizados tamném para proteger a moeda local — o kwanza — e para preservar as reservas internacionais líquidas, que atingiram nos últimos anos os níveis mais baixos.

A aplicação deste programa inclui um cardápio de medidas de índole fiscal e monetária de rigorosa aplicação, sob pena de Angola vir a não beneficiar das próximas prestações do envelope financeiro do FMI.

Restaurar a sustentabilidade orçamental e externa para conduzir a dívida para níveis mais seguros e adotar uma política monetária que reduza a inflação são outros dos desafios do Governo impostos pelo FMI.

A consolidação orçamental através do aumento das receitas não petrolíferas, a introdução do IVA no próximo ano e a liquidação de uma série de empresas do Estado com vista a reduzir o sector empresarial público são também exigências colocadas em cima da mesa pelo FMI para cumprimento obrigatório no próximo ano.

Para o ministro das Finanças, as metas estruturais deste programa, destinado a estabelecer um “equilíbrio macroeconómico e a sedimentar o sector produtivo privado e a reformar o sector público”, deverão reduzir para cerca de 12% do PIB as necessidades de financiamento, não devendo o mercado de capitais interno ter problemas em acomodar emissões no valor de 6% do PIB”.

Obrigado a abandonar iniciativas fragmentadas e ineficazes, Luanda deverá, por outro lado, acelerar a redução do hiato existente entre a taxa de câmbio oficial e informal, prevendo-se para o próximo ano uma nova vaga de desvalorização deslizante do kwanza.

“O objetivo é colocar ao mesmo nível a paridade do dólar no mercado paralelo e no mercado oficial”, disse uma fonte que acompanha o processo negocial com o FMI.

O programa exige ainda o saneamento do sistema financeiro, a melhoria da gestão de risco do crédito dos bancos públicos, a sua reestruturação e recapitalização, cortes em absoluto nos subsídios dos combustíveis e da energia e outras reduções na despesa pública em bens e serviços.

