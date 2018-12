Sector do retalho diz que não consegue contratar

O emprego está em transformação no sector do retalho e da grande distribuição, fruto de uma mudança nos padrões de consumo. E o problema é que neste, tal como noutros sectores, já é difícil contratar profissionais. Gonçalo Lobo Xavier, presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), atribui a escassez de candidatos a uma imagem do emprego no sector (sobretudo nos super e hipermercados) desfasada da realidade atual. “A ideia de que não há oportunidades de emprego interessantes no retalho é passado. Hoje um caixa de supermercado é uma pessoa altamente qualificada e, ao contrário do que se julga, não estamos a falar de salários assim tão baixos”, diz o presidente da APED. Argumentos que o sindicato e as empresas de recrutamento deitam por terra. Desde logo, porque, asseguram, o sector continua com salários baixos, pouca progressão na carreira e horários desregulados. E isso justifica que os trabalhadores ‘fujam’ da área.

A dificuldade em contratar profissionais para o retalho é maior fora dos grandes centros urbanos onde, segundo Gonçalo Lobo Xavier, o sector enfrenta uma grande concorrência da indústria para a captação de profissionais. Mas Célia Lopes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que lançou um pré-aviso de greve dos funcionários dos supermercados para 24 de dezembro, véspera de Natal, tem outra explicação. “Em Portugal, um trabalhador de um hiper ou supermercado em topo de carreira, com mais de oito anos de profissão, ganha em média €630 se trabalhar em Lisboa, Porto ou Setúbal. No resto do país ganha €585, sensivelmente o mesmo que nas grandes cidades se paga a profissionais em início de carreira”, diz. A eliminação desta diferença salarial é uma das reivindicações dos trabalhadores. Célia Lopes justifica o pré-aviso de greve com o facto de “ao fim de 26 meses de negociações”, as empresas representadas pela APED — que incluem a “Sonae, Pingo Doce/Jerónimo Martins, Auchan, Lidl, Dia/Minipreço, El Corte Inglés e muitas outras — “continuarem a não apresentar propostas de verdadeiro aumento dos salários e correção das injustiças e discriminações existentes”.