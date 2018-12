“Se as pessoas são sempre as mesmas, é claro que se criam vícios”

Rui Vinhas da Silva liderou a rede dos incentivos às empresas do Portugal 2020 até 2016, sendo hoje professor do ISCTE e coordenador da pasta da Economia no Conselho Estratégico Nacional — o ‘governo sombra’ — do PSD. Uma semana após ter apresentado propostas radicais para os fundo europeus e lançado o livro “Porque Não Cresce a Economia Portuguesa? Uma Viagem à Competitividade das Boas Empresas de Portugal”, dá a sua opinião sobre o que deve mudar no próximo quadro comunitário.

Já recebemos mais de €100 mil milhões de fundos comunitários, mas não conseguimos convergir com a União Europeia. O que deve mudar no Portugal 2030?

A minha crítica é transversal a todos os partidos políticos: não existe um verdadeiro pensamento estratégico sobre onde apostar o dinheiro dos fundos comunitários. Precisamos de um plano estratégico para aumentar as exportações em valor, diminuir as importações e atrair investimento estrangeiro de modo a tornar o país mais competitivo.