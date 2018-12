Passar o Natal num hotel? Em Portugal já é uma tradição

Os hotéis nacionais estão nesta altura a dar gás aos preparativos para receber hóspedes na noite de Natal, o que já representa um dos momentos altos do ano para a sua operação. Há cada vez mais famílias potugueses a optar por passar a consoada num hotel em vez de preparar a tradicional ceia na sua casa, e segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), 32% dos hotéis antecipam que o negócio do período que vai do Natal à passagem do ano seja este ano melhor do que no anterior.

Os brasileiros perfilam-se, em 2018, como um dos maiores mercados dos hotéis no período natalício, logo a seguir aos portugueses e aos espanhóis, e conquistando um relevante terceiro lugar que até aqui era ocupado por ingleses.

"Foi uma surpresa ver este ano o mercado brasileiro a ter um papel tão preponderante nos hotéis no período natalício", salienta Cristiva Siza Vieira, presidente executiva da Associação dos Hotéis de Portugal, lembrando que a taxa de otimismo dos hoteleiros face ao período do Natal e do 'revéillon' era mais acentuada no ano passado, em que 54% das unidades adiantaram então prever um negócio melhor.

Vila Galé tem muitos hotéis cheios ou com ocupações a 90%

Nos hotéis Vila Galé, já é uma tradição receber famílias nesta época festiva. "Temos registado uma procura cada vez maior procura das famílias que querem passar a consoada nos nossos hotéis. É uma forma cómoda e fácil de reunir e acomodar toda a gente sem preocupações", faz notar fonte oficial do grupo hoteleiro. Olhando por nacionalidades, os clientes mais relevantes dos hotéis no período natalício são os portugueses, seguidos de alemães ou britânicos. Mas também os brasileiros estão a conquistar uma posição crescente neste campo. Para a Vila Galé, " a subida dos brasileiros tem-se verificado ao longo de todo a ano, e o mês de dezembro não foi exceção".

Relativamente ao 'réveillon', "esta é geralmente uma época de grande procura, em que as ocupações rondam os 90%, e a performance este ano está em linha com o ano anterior", adianta a mesma fonte da Vila Galé. "Ainda temos alguns hotéis com disponibilidade para a passagem do ano, como é o caso do Vila Galé Palácio dos Arcos, muito próximo de Lisboa. Mas também temos unidades já esgotadas para a noite de 31 de dezembro, como o Vila Galé Porto Ribeira, além dos hotéis em Cascais, Estoril, Clube de Campo (Alentejo), Tavira ou Santa Cruz na Madeira. E a procura é sobretudo de portugueses". Aqui os preços vão desde 211 euros por pessoa, o que inclui jantar, festa, ceia e alojamento.

Ceias mais "saudáveis" com bolo-rei vegan ou rabanadas 'light'

Os grupos hoteleiros estão a levar de tal forma a sério este emergente mercado de Natal que apresentam menus cada vez mais elaborados.

Nos jantares de consoada, a Vila Galé até propõe este ano uma "ceia de Natal inteiramente saudável e de baixo valor calórico", onde não faltam bolo-rei vegan, rabanadas 'light', filhoses que não são fritas mas feitas no forno, além de sonhos integrais. A proposta vem do Vila Galé Sintra, um hotel que se quer distinguir pela aposta no "estilo de vida saudável e uma oferta de alimentação equilibrada" que segue o conceito de "gastronomia gourmet light".

“Houve a preocupação de criar cartas com as propostas típicas da quadra, porém confecionadas de forma mais saudável ou com produtos menos calóricos, mas sem comprometer o sabor. Temos filhoses, mas são feitas no forno. As rabanadas são light e os sonhos são integrais. Já o bolo-rei, é vegan”, exemplifica Ana Pinto, nutricionista do hotel Vila Galé Sintra, que acompanhou a confeção dos menus de Natal desta unidade de cinco estrelas.

Canja de bacalhau seco com ovos de codorniz e poejos, queijos light, ou lombo grelhado com manga são algumas das opções gastronómicas incluídas no buffet de 24 de dezembro do restaurante Versátil, que no dia 25 de dezembro terá, entre outros, cabrito assado, bacalhau com camarão em crosta de amêndoa ou peito de peru com castanhas salteadas. No outro restaurante do hotel, o Inevitável, as opções 'à la carte' incluem lombos de bacalhau confitado com grelos salteados e mousse de grão ou peito de peru recheado com ameixa, chipolata e molho de alecrim. Ambos os restaurantes estão abertos a hóspedes do hotel ou clientes que não estejam alojados. O preço por noite num quarto duplo standard com pequeno-almoço é desde €120.

Há hotéis a oferecer prendas de Natal aos hóspedes

Também os hotéis do grupo DHM (Discovery Hotel Management) estão a apostar neste período e lançaram um programa especial para os hóspedes celebrararem o Natal. A campanha 'Dear Santa' inclui duas noites com pequeno-almoço incluído, ceia de consoada e almoço no dia de Natal, a preços desde €204 em quarto individual ou €318 em quarto duplo. Será ainda oferecido "um presente especial de Natal" aos hóspedes que aderirem à campanha.

A campanha de Natal da DHM vai decorrer nos hotéis Praia Verde e Vila Monte Farm House no Algarve, no Santiago Hotel no Alentejo, no Villa C e no Douro 41 no norte - além do Palácio da Lousã e do Monte Real na zona centro, ou ainda o Furnas Boutique Hotel ou do Azor Hotel nos Açores. "Neste Natal queremos que os hóspedes se sintam em casa, e temos uma grande variedade de experiências e programas que podem ser personalizados", garante Gilda Cardoso, diretora de vendas do grupo DHM.

A aposta no Natal estende-se ao hotel Tivoli Coimbra, assumindo que a sua localização "no centro de Portugal e numa das mais inspiradoras e encantadoras cidades" é uma atração forte para as famílias festejarem esta quadra. E preparou-se neste campo com "propostas gastronómicas surpreendentes", destacando-se aqui a "requintada ceia de Natal" na noite de 24 de dezembro, marcada por folhado de codorniz com escabeche de cogumelos selvagens ou bacalhau confitado com crosta de amêndoa, a €38 por pessoa.

No almoço de Natal a 25 de dezembro, o hotel Tivoli Coimbra vai servir como entrada aveludado de espargos com presunto crocante e como pratos principais "arroz de tamboril e camarão com picadinhos de coentros, além de vitela tenra estufada com molho de cogumentos selvagens e batatinhas assadas com bacon", a €24 por pessoa.

A noite da passagem do ano é outro momento alto para o hotel de Coimbra, que está a preparar um jantar, a €75 por pessoa, onde não falta um 'buffet' de frios, além de bacalhau lascado com crocante de broa, batata assada e grelos salteados, ou naco de vitela com queijo da serra, puré de castanhas e migas.