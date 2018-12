Mexia redesenha a EDP em plena OPA

A oferta pública de aquisição (OPA) que a China Three Gorges lançou em maio sobre a EDP leva já sete meses. A contrapartida então anunciada, de €3,26 por ação, avaliava a elétrica portuguesa em €11,9 mil milhões. A verdade é que, com a passagem do tempo, o entusiasmo dos investidores foi arrefecendo. A 18 de dezembro a cotação da EDP caiu para €2,95, mandando a capitalização bolsista da empresa para mínimos que ainda não tinham sido atingidos desde que a oferta foi anunciada. A equipa de gestão da EDP está preocupada. Mas a administração liderada por António Mexia não cruzou os braços. Na verdade, desde o anúncio da OPA a EDP concretizou mais de uma dezena de negócios que, discretamente, estão a redesenhar o grupo.

Só em operações de venda de ativos a EDP já encaixou, desde maio, €1,4 mil milhões. Aí se incluem €1025 milhões de vendas de créditos sobre o défice tarifário, transações que a elétrica já fazia com regularidade antes do anúncio da OPA, e que, em termos práticos, aliviam o balanço do grupo, sem mudar o seu perfil de negócio. Mas além do défice tarifário, a administração de Mexia fez outros negócios relevantes: alienou, por quase €300 milhões, as suas pequenas centrais hídricas em Portugal e no Brasil, e desfez-se de parte das suas posições nos projetos de eólica offshore em França e na Escócia, com um encaixe de cerca de €100 milhões.