Google reforça investimento em Portugal com mais 6000 m2 e 800 pessoas

Quase um ano depois de ter sido divulgado que a Google iria instalar em Portugal um centro de operações internacional para fornecedores, a tecnológica reforça o investimento no nosso país. O Expresso sabe que a Google acaba de adicionar 6000 metros quadrados (m2) aos 7000 m2 que já tem no Lagoas Park, em Oeiras, para onde pretende trazer mais 800 pessoas, além das cerca de 530 que já lá trabalham.

Embora a Google não faça qualquer comentário, o secretário de Estado da Internacionalização confirma esta duplicação do investimento da empresa. Eurico Brilhante Dias esclarece ao Expresso que “o Governo e a AICEP acompanham há muito tempo este investimento da Google”, que passava inicialmente pela criação de 535 postos de trabalho e por um plano de formação e desenvolvimento de mil programadores do sistema operativo Android (entretanto revisto em alta para três mil). “Agora, a Google vai aumentar os postos de trabalho de 535 para cerca de 1300”, acrescenta.