França: Google, Amazon, Facebook e Apple pagam mais

França vai começar a cobrar, a partir de janeiro, um novo imposto doméstico aos gigantes tecnológicos. Há algum tempo que o país pressionava as instâncias europeias para ser criado o chamado imposto GAFA, acrónimo para a Google, Amazon, Facebook e Apple.

Com a crise dos ‘coletes amarelos’, o Governo francês decidiu não esperar por um entendimento europeu sobre esta matéria e avançou por conta própria, pressionado para realizar dinheiro que cubra as cedências feitas para acalmar os protestos. A expectativa é obter receitas fiscais na ordem dos €500 milhões, anunciou o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, e a medida vai ser tomada “aconteça o que acontecer”, surgindo cerca de três meses mais cedo face ao que tinha sido anunciado.

Como recorda o “Financial Times”, no início deste mês Le Maire revelou que iria fazer pressão para ser alcançado um acordo sobre um imposto europeu para taxar as grandes tecnológicas e que França estaria disposta a esperar até março de 2019. Porém, os confrontos que têm ensombrado Paris ditaram que o Governo francês apressasse o passo para agir a solo. Até porque esta receita é fundamental para cobrir o buraco nas contas públicas com o pacote de medidas, entre as quais o congelamento do aumento do imposto sobre os combustíveis e o aumento do salário mínimo, entretanto lançado para conter o desagrado dos manifestantes. As medidas para acalmar os protestos dos ‘coletes amarelos’ vão custar €10 mil milhões aos cofres públicos, segundo estimativas do Governo francês.

FUGA DE RECEITAS

Os reduzidos impostos pagos na União Europeia pelas grandes tecnológicas são uma realidade que tem provocado o desagrado dos contribuintes dos 28 Estados-membros. E a Comissão Europeia, bem como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico tem levado a cabo várias iniciativas para alertar sobre este fenómeno, bem como para combater a fuga de impostos através de planeamentos fiscais agressivos por parte, sobretudo, dos colossos das tecnologias.

O novo imposto francês não deverá limitar-se a tributar a faturação das companhias mas também será aplicado à revenda de dados pessoais, bem como à publicidade em plataformas digitais. Além disso, o Governo francês esclareceu que o mesmo será calibrado de forma a não incidir sobre negócios mais pequenos.

DÉFICE DE 3,2%

Com cortes na despesa e receitas extra, incluindo este novo imposto aplicado aos negócios digitais, França espera manter o défice das contas públicas nos 3,2% do produto interno bruto (PIB), em 2019, anunciou o primeiro-ministro, Édouard Philippe, numa entrevista ao diário “Les Echos”. De seguida, a Assembleia Nacional francesa atualizou a proposta de Orçamento do Estado para 2019, onde são revistos em alta os valores do défice orçamental para 2,7% do PIB, em 2018, e 3,2%, no próximo ano, contra as perspetivas anteriores de 2,6% e 2,8%, respetivamente. Recorde-se que o comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, referiu, numa entrevista à rádio RTL, que França não será sancionada se o défice público ultrapassar os 3% do PIB no próximo ano, mas advertiu o Governo para ser “sério no futuro”.

O ‘perdão’ de Bruxelas a França, permitindo um défice acima dos 3%, tem gerado polémica, tendo em conta o braço de ferro entre a Comissão e Itália pela mesma razão.