Descodificador: as rendas que vêm para durar?

Que vantagens têm os senhorios em pôr as casas em arrendamento acessível?

O programa prevê uma isenção total de impostos sobre os rendimentos prediais, desde que a renda seja inferior a 20% da mediana dos preços de mercado e os arrendatários não tenham de suportar uma taxa de esforço superior a 35%. Além da isenção em IRS, quem aderir a este programa beneficiará também de isenção de IMI, em termos ainda a definir pelo Governo. O programa do arrendamento acessível faz parte da chamada “nova geração de políticas de habitação”, e tem como objetivo garantir residência a famílias que não conseguem pagar o preço do mercado, proporcionando benefícios fiscais aos senhorios para que pratiquem rendas mais acessíveis.

Os contratos de maior duração vão pagar menos de IRS?

Os rendimentos gerados com arrendamentos a partir de dois anos vão passar a estar sujeitos a menor taxa de IRS (que atualmente é de 28%) e as reduções do imposto vão crescendo em função da maior duração do contrato. Assim, os contratos de dois a cinco anos pagarão menos dois pontos percentuais de IRS, e os contratos de cinco a dez anos terão uma redução de cinco pontos percentuais. Em ambos os casos, os descontos aplicam-se por cada nova renovação, até se atingir o limite de de 14% de IRS. Já os contratos por mais de dez anos terão logo uma redução de 14 pontos percentuais neste imposto, e se forem acima de 20 anos a descida é maior, cifrando-se em 18 pontos percentuais.

Qual é o prazo mínimo dos contratos de arrendamento?

Ficou estabelecido que o prazo mínimo dos contratos de arrendamento passa a ser de um ano, e que os contratos passam a ser obrigatoriamente renováveis por três anos. Durante este período, o contrato de arrendamento só pode ser terminado se o senhorio invocar necessidade de habitação própria. As renovações de contratos passam também a ter um período mínimo de três anos, a menos que as partes acordem outro prazo. Quando não existir contrato escrito, se o inquilino demonstrar que paga a renda e ocupa o imóvel pelo mínimo de seis meses, o contrato de arrendamento considera-se de duração indeterminada.

Como vão ficar os despejos?

Depois de muita discussão no Parlamento, manteve-se o Balcão Nacional de Arrendamento, que serve para agilizar despejos em casos de incumprimentos no pagamento das rendas (com votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, que lhe chamam balcão dos despejos). Mas criou-se aqui um processo de injunção face aos direitos dos inquilinos, designadamente no reembolso de despesas em obras feitas em substituição do senhorio. Idosos ou deficientes com contratos anteriores a 1990 e que corriam risco de despejo, por falta de informação ou por não responderem às cartas de atualização dos senhorios, também ficam mais protegidos.