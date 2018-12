Comunicação de contas bancárias ao Fisco caiu no esquecimento

A proposta do Governo que dá ao Fisco acesso às contas bancárias acima de €50 mil passou de imprescindível a esquecida. Está desde maio estacionada no Parlamento e só será retomada em janeiro, a par com as propostas que reclamam a divulgação pública dos grandes devedores à banca. O esquecimento poderá ditar o seu adiamento por um ano.

A ideia de pôr as instituições financeiras a reportar ao Fisco todas as aplicações financeiras de clientes residentes em Portugal voltou à agenda política em maio do ano passado, quando Marcelo Rebelo de Sousa, acusado pelo Bloco de Esquerda de defender o combate à criminalidade económica e à corrupção mas vetar os instrumentos legais que permitem seguir o rasto ao dinheiro, torna pública uma nota em que diz que já não está contra a medida. Marcelo tinha-a vetado em 2016, mas, na altura, principalmente por causa da instabilidade que a banca vivia. Chegados a 2018, os constrangimentos estavam ultrapassados.