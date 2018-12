Bolsas perdem €3,5 biliões em semana negra. Dezembro é o pior mês do ano

Trump sozinho na Casa Branca sem “adultos” à volta, Brexit sem acordo à vista e previsão de mais subidas das taxas da Fed em 2019 provocam esta semana queda de 5% no índice mundial das bolsas. Dezembro já regista uma quebra de mais de 9%, superior à de outubro, a anterior recordista do ano

Um coquetel tóxico surgiu como prenda antecipada de Natal e as bolsas perderam 5% à escala mundial, um rombo de cerca de €3,5 biliões. Com esta semana negra, dezembro já destronou outubro como o pior mês do ano. O índice mundial MSCI caiu 9,4% até 22 de dezembro face a 7,6% em outubro.

O maior rombo semanal ocorreu em Nova Iorque. O índice MSCI para as duas bolsas norte-americanas perdeu 7,1%, com o Nasdaq (a bolsa das tecnológicas) a cair mais de 8%. Os analistas financeiros consideram que as tecnológicas são as mais sensíveis à guerra geopolítica entre a Casa Branca e Pequim. A Zona Euro registou estragos muito menores. Os mercados de ações do espaço da moeda única perderam 2,3% durante a semana, com Viena a afundar-se 6,8% e Atenas a cair 5,7%, liderando as quedas. Em Lisboa, o índice PSI 20 recuou 3,2%.

Os ingredientes tóxicos misturaram-se esta semana. Vieram dos Estados Unidos e da Europa. Pequim tentou minimizar os estragos potenciais anunciando um pacote para o próximo ano de estímulos orçamentais e prometendo aliviar um pouco a política monetária prudente até agora seguida pelo Banco Popular da China. As notícias saíram da Conferência Económica anual da liderança chinesa que terminou na sexta-feira, mas não contagiaram positivamente os mercados.

Do caos político em Washington a um Brexit sem acordo

Washington brindou-nos com o que os analistas da Bloomberg consideram um verdadeiro caos político. O anúncio de saída em fevereiro do secretário da Defesa James Mattis, considerado o “último adulto” na Casa Branca, somou-se à perspetiva de um fecho temporário parcial de vários departamentos e serviços federais, com o presidente Trump a ameaçar que poderá ser “muito longo” se não lhe fizerem a vontade em relação ao financiamento do muro na fronteira com o México.

Wall Street zangou-se com a Reserva Federal (Fed) depois de saber na quarta-feira à tarde que os banqueiros centrais preveem duas subidas das taxas diretoras em 2019 – em setembro projetavam três - quando os mercados esperavam uma pausa no próximo ano. Os analistas esperavam que a equipa liderada por Jerome Powell “sentisse” (para usar a recomendação de um tweet de Trump pressionando a Fed logo na terça-feira, no primeiro dia de reunião) o que se passa nos mercados financeiros. Pelo contrário, Powell, na conferência de imprensa, retorquiu que “alguma volatilidade” nos mercados financeiros a que se está a assistir ainda “não deixou uma marca na economia”, que continua a crescer de “um modo robusto” e com o desemprego em mínimos desde os anos 1960.

Depois de conhecidas as projeções dos banqueiros (no que é conhecido como dot-plot, um gráfico de pontos) e das palavras de Powell, o pânico financeiro apoderou-se da bolsa nova-iorquina na quinta-feira e piorou no dia seguinte. O índice de “medo”, tecnicamente conhecido pela designação VIX, atingiu na bolsa de Nova Iorque na sexta-feira um máximo desde a crise de fevereiro. Este índice subiu para mais de 30. Os máximos do ano estão em 50,3 a 6 de fevereiro e 41 no dia 9 do mesmo mês.

Na Europa, a probabilidade de um Brexit sem acordo em março está em máximos. Londres e Bruxelas preparam planos de emergência

Trump já discute despedir Powell ao fim de onze meses

Dois conselheiros de Trump confirmaram à Bloomberg que o presidente norte-americano terá discutido, diversas vezes, esta semana despedir Powell, que foi escolhido por ele para chefiar a Fed, substituindo a académica Janet Yellen. O novo presidente do banco central entrou em funções em fevereiro.

Em outubro, Trump acusou a Fed de estar "louca" ao subir as taxas diretoras, considerou mesmo que a política do banco central era uma ameaça maior do que a China, o rival geopolítico, e na terça-feira passada pressionou publicamente, num tweet, os banqueiros centrais que estavam em plena reunião, aconselhando-os a não cometer mais um "erro" subindo as taxas.

O presidente norte-americano culpa, agora, o seu secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, por lhe ter recomendado Powell, adiantou o The Wall Street Journal em novembro.

Powell respondeu em conferência de imprensa na quarta-feira que "nada demoverá" a equipa da Fed de fazer "o que pensa ser o caminho correto". "As condições políticas não desempenham qualquer papel nas decisões" que o banco central toma, sublinhou.

Preços das matérias-primas em queda

O preço do barril de ouro negro não desce, apesar do novo cartel do petróleo entre a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e a Rússia, batizado de OPEP+; ter aprovado a 7 de dezembro um corte de produção de 1,2 milhões de barris diários a partir de janeiro, por um período de seis meses.

O preço do Brent, o barril europeu de referência, caiu 11,3% durante a semana, fechando na sexta-feira em 53,5 dólares, o nível mais baixo desde setembro de 2017. Desde o pico do ano em 86,29 dólares, registado a 3 de outubro, o preço do Brent já se afundou 38%. Um rombo de mais de 30 dólares por barril que afeta seriamente as contas externas e os orçamentos das economias exportadoras do cartel OPEP+.

O índice CRB, da Reuters, que abrange 19 matérias-primas, caiu esta semana 4,5%.