Bloco de Esquerda defende "serviço nacional de habitação" para identificar os problemas do país

O objetivo do partido é criar um serviço público para dar informação isenta aos cidadãos, além de sistematizar os problemas habitacionais a nível nacional, e funcionando através de estruturas de proximidade, como as câmaras ou juntas de freguesia

O Bloco de Esquerda (BE) defende a criação de um "serviço nacional da habitação" com "estruturas de proximidade" nas freguesias e nos municípios que disponibilizem informação isenta aos cidadãos e reportem centralmente os problemas habitacionais do país.

Segundo a deputada bloquista Maria Manuel Rola, a criação desta estrutura está prevista na proposta de Lei de Bases da Habitação que o partido entregou na sexta-feira, no âmbito do debate parlamentar sobre a matéria previsto para 3 de janeiro de 2019.

"Entregámos na sexta-feira a nossa proposta de Lei de Bases, que prevê a ideia de um serviço nacional da habitação, que tem de ser garantido num desdobramento local e municipal e que consiga comunicar a nível nacional quais são os problemas habitacionais do país, que são muitos e não estão sistematizados para se lhes fazer face", afirmou a deputada.

Estas "estruturas de proximidade" poderão funcionar ao nível das juntas de freguesia e das câmaras municipais, apresentando-se como "um espaço em que as pessoas possam aceder à informação necessária de forma isenta e garantida por um serviço público", explicou a deputada.